جامعة بنى سويف تتضم أول كلية علوم لذوى الاحتياجات الخاصة



جامعة بنى سويف جامعة بنى سويف



تعد كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بنى سويف من الكليات الفريدة والمميزة، وتعتبر الكلية الاولي علي مستوي الشرق الأوسط وتهتم بمجال ذوي الاحتياجات الخاصة.



واستقبلت الكلية في عام 2016 أول دفعة لها، حيث تستقبل الكلية كلا التخصصين العلمي والأدبي معاً ، وكل منهما بتنسيق خاص ، وتصل مدة الدراسة في الكلية 4 سنوات بنظام الساعات المتعمدة .



"اليوم السابع " التقى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، الذى أكد أن كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة متميزة على المستوى القومي، حيث تمد المجتمع بكوادر بشرية مؤهلة علمياً ومھنياً باستخدام التقنيات الحديثة في التعليم، وتمكنهم من إجراء البحوث عالية الجودة والتي تقابل الاحتجاجات المجتمعية لذوي الاحتياجات الخاصة؛ بما يؤھلھم للعمل في مجالات التربية الخاصة سواء في المدراس أو المستشفيات أو الجمعيات المھتمة بذوي الاحتياجات الخاصة داخل مصر وخارجها.

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وأضاف الدكتور منصور حسن أن الكلية تهدف إلى تحقيق أھداف الجامعة المتمثل في ربط الجامعة بالمجتمع في تقديم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة.وأوضح الدكتور منصور حسن أن الكلية تستهدف الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الذين يرغبون في الالتحاق بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة للعمل في مھنة التعليم أو العمل في المؤسسات المجتمعية المھتمة بذوي الاحتياجات الخاصة، خريجي الكليات الجامعية المختلفة الراغبين في الالتحاق في الدراسات العليا بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة لما لھا من أھمية داخلية وخارجية وتتيح لھم فرص العمل في مجالات عدة، و ذوي الاحتياجات الخاصة أنفسھم الراغبين في الالتحاق بالكلية من الموھوبين وذوي الإعاقة البصرية وذوي صعوبات التعلم.7 أقسام بالكليةوقال الدكتور منصور حسن إن الكلية تضم 7 من الاقسام والتخصصات داخل الكلية ، بالإضافة إلى 3 أقسام العربي والإنجليزي والدراساتقسم الموهبةوقال رئيس جامعة بنى سويف إن الكلية تضم العديد من الاقسام منها قسم الموهبة، وهو أول قسم متخصص وفريد بمصر يهتم بإعداد معلمي وأخصائي الموهوبين، حيث يتم اعداد وتدريب الطلاب على أحدث الطرق والاساليب والبرامج التقنية الحديثة لاكتشاف ورعاية وتربية الموهوبين والمبدعين من العاديين او من ذوي الاعاقات على المستوى المحلى، كما انه القسم يوفر تخصص غير موجود بالكليات الاخرى المناظرة.قسم الإعاقة البصريةوتابع رئيس جامعة بنى سويف : يتطلع قسم الاعاقة البصرية إلى أن يكون قسمًا معتمدًا ورائدًا تعليميًا وبحثيًا ومجتمعيًا فى مجال تعليم وتأهيل ذوي الإعاقة البصرية على المستوى القومى والإقليمى، مشيراً الى ان القسم يسعى إلى إعداد خريجٍ متميزٍ قادرٍ على رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة البصرية، وتلبية الاحتياجات المتنامية لسوق العمل.قسم الاعاقة السمعيةوقال رئيس جامعة بنى سويف إن قسم الاعاقة السمعية يحتل مركزا متميزا بين أقسام التربية الخاصة على المستوى القومى والاقليمى في اعداد اخصائيين ذوي مهارة عالية وخبرة واسعة فى تأهيل ذوي الاعاقة السمعية واعدادهم للمشاركة المجتمعية الفعالة.قسم الإعاقة العقليةوقال الدكتور منصور حسن إن قسم الإعاقة العقلية يهدف إلى إعداد خريج متميز قادر على رعاية وتأهيل ذوى الإعاقة العقلية، وتلبية الاحتياجات المتنامية لسوق العمل.قسم اضطرابات اللغة والتخاطبوأضاف رئيس جامعة بنى سويف أن قسم اضطرابات اللغة والتخاطب يهدف إلى تشخيص واكتشاف ورعاية ذوي اضطرابات اللغة والتخاطب (العاديين وذوي الإعاقة) وتدريب الطلاب علي استخدام الادوات والأجهزة والوسائل التعليمية المتنوعة لتأهيل ذوي اضطرابات اللغة والتخاطب.قسم اضطراب طيف التوحدوقال رئيس جامعة بنى سويف إن الكلية تضم قسم اضطراب طيف التوحد الذى يهدف الى العمل العمل على تقديـم برامج متخصصة وفعالة في مجال اضطراب التوحد , للإعداد والتأهيل المتميز للأخصائيين و المعلمين و الكوادر التربوية لتمكينهم من إنتاج المعرفة والبحوث العلمية و التعامل مع فئات اضطراب التوحد.