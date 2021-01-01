الجيش الروسي يوقع عقدا لشراء أكبر صواريخ في تاريخ البشرية



الجيش الروسي الجيش الروسي





سيحصل الجيش الروسي على أحدث صواريخ باليستية عابرة للقارات “لا تقهر” من طراز “سارمات”، والتي يمكن أن تخترق أي دفاع جوي.



وتم الإعلان عن توقيع عقد لإنتاج وتوريد منظومة الصواريخ الاستراتيجية “سارمات” اليوم الثلاثاء خلال منتدى الجيش 2022 الذي ينعقد في موسكو.

قد يعجبك أيضا...

وحسب وكالة “ريا نوفوستي” الروسية، وقع الاتفاق نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروشكو والمدير العام لمركز ميكيف للصواريخ في البلاد فلاديمير ديجار.صواريخ لا تقهروفي حديثه على التلفزيون الروسي في مايو، ادعى ديجار أنه من المستحيل اعتراض صاروخ سارمات بفضل تصميمه المعقد، والذي يسمح له بالتغلب على أي دفاع صاروخي.وقال قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، سيرجي كاراكاييف، في ذلك الوقت، إن الصاروخ الجديد يمكن أن ينتقل على طول مسارات غير عادية، بما في ذلك عبر القطب الجنوبي.أكبر صاروخ عسكري في تاريخ البشريةوأضاف أن صاروخ “سارمات” هو أكبر صاروخ عسكري في تاريخ البشرية يبلغ قطره ثلاثة أمتار وارتفاعه يعادل ارتفاع مبنى سكني مكون من 14 طابقًا.وأشار إلي أن الصاروخ يزن أكثر من 200 طن.كما تم الإعلان عن توقيع عقد آخر، حيث سيحصل الجيش الروسي على نظام الدفاع الجوي S-500 بروميثيوس، أحدث نسخة من صواريخ S-300 و S-400 الشهيرة، مع مدى يصل إلى 600 كيلومتر، تخصصه هو اعتراض الصواريخ القادمة على ارتفاعات عالية.وقال يان نوفيكوف، المدير العام لشركة الدفاع المملوكة للدولة Almaz-Antey، إن منظومة “S-500” دخلت الإنتاج بحلول أبريل.