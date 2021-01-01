زوجة موسيماني : هذه حقيقة مفاوضات الأهلي لعودة بيتسو



موسيماني موسيماني





كشفت مويرا تيجالي زوجة ووكيلة أعمال بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لفريق الأهلي، حقيقة مفاوضات القلعة الحمراء لعودة المدرب الجنوب إفريقي لقيادة الفريق مجددا.



وكان الإعلامي محمد شبانة أكد خلال الساعات الماضية، أن مجلس إدارة النادي الأهلي فتح خط مفاوضات مع بيتسو موسيماني لعودته لتدريب الفريق.

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وقالت مويرا تيجالي في تصريح خاص لـ “صدى البلد”:" الأهلي لم يفاوضنا لعودة موسيماني لتدريب الفريق، وما تردد ليس له أساس من الصحة".يذكر أن النادي الأهلي أعلن في شهر يونيو الماضي، فسخ تعاقده مع بيتسو موسيماني بالتراضي، وتعيين البرتغالي ريكاردو سواريش مديرا فنيا للفريق، خلفا للجنوب إفريقي.أرقام موسيماني مع الأهلي:خاض الفريق الأول لكرة بالقدم بالنادي الأهلى 102 لقاء فى عهد الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، حقق الفوز فى 65 وتعادل فى 26 لقاء، وخسر 11 مباراة، وسجل 194 هدفا وتلقى مرماه 79 هدفا.وفاز موسيماني مع النادي الأهلي بـ 7 ألقاب، هي : دوري أبطال إفريقيا مرتين، والسوبر الأفريقي مرتين، وكأس مصر مرة، كما قاد المارد الأحمر لتحقيق الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية مرتين على التوالى.الأهلي يستعد لمواجهة إيسترن كومباني:في سياق آخر، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه البرتغالي ريكاردو سواريش لمواجهة إيسترن كومباني المقرر لها غدا الأربعاء، في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على إيسترن كومباني في لقاء الغد، للحفاظ على حظوظه الضعيفة في التتويج بدرع الدوري.وفاز الأهلي على المصري البورسعيدي 2-0 في الجولة الماضية من مسابقة الدوري.ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 62 نقطة، مع تبقي مباراة مؤجلة له.