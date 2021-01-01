تطلق وان بلس سماعة Nord جديدة تتضمن موصل 3.5مم

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كشفت وان بلس عن سماعة Nord الجديدة التي تأتي بموصل 3.5مم وتدعم مقاومة التعرق، وتتوفر بسعر 20 يورو.

تتميز سماعة OnePlus Nord الجديدة بمحرك 9.2مم، وصوتيات 0.42cc، كما تأتي بتصميم يحاكي سماعة وان بلس اللاسلكية bullets Z، أيضاً تنطلق باللون الأسود.

كما تأتي السماعة بتصميم واضح مع دعم معايير IPX4 في مقاومة الماء والغبار، أيضاً تأتي سماعة Nord بمكيروفون خطي مدمج في لوحة التحكم في تشغيل السماعة.

أيضاً تتميز أدوات التحكم في التشغيل بتصميم يتضمن أزرار فعلية تدعم النقر السريع للتشغيل والتحكم في الموسيقى، أو في مستوى الصوتيات.

كما تتميز كل جهة من السماعة بمغناطيس يدعم إلتصاق جهتي السماعة، حيث يمكن جمع الجهتين للإيقاف المؤقت للتشغيل، وتضم السماعة مقبس 3.5مم، ومن المقرر أن تدعم العمل بكفاءة أعلى مع هواتف وان بلس.

وتتوفر OnePlus Nord باللون الأسود فقط بسعر 20 يورو ومن المقرر أن تنطلق بثلاثة أزواج من السيليكون لرأس السماعة بقياسات مختلفة لتتوافق مع أذن المستخدم.

المصدر: بوابه المتميز

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