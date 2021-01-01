تطلق وان بلس سماعة Nord جديدة تتضمن موصل 3.5مم

كشفت وان بلس عن سماعة Nord الجديدة التي تأتي بموصل 3.5مم وتدعم مقاومة التعرق، وتتوفر بسعر 20 يورو.
تتميز سماعة OnePlus Nord الجديدة بمحرك 9.2مم، وصوتيات 0.42cc، كما تأتي بتصميم يحاكي سماعة وان بلس اللاسلكية bullets Z، أيضاً تنطلق باللون الأسود.
كما تأتي السماعة بتصميم واضح مع دعم معايير IPX4 في مقاومة الماء والغبار، أيضاً تأتي سماعة Nord بمكيروفون خطي مدمج في لوحة التحكم في تشغيل السماعة.
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