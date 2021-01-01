يظهر جهاز Galaxy Tab Active 4 Pro 5G مع معالج Snapdragon 778G على قاعدة بيانات Google Play و Bluetooth SIG

كان من المتوقع ظهور كل من الهاتف الذكي Galaxy XCover 6 Pro والجهاز اللوحي Galaxy Tab Active 4 Pro لأول مرة في شهر يوليو. ومع ذلك، قامت الشركة بتقديم Galaxy XCover 6 Pro فقط، ولم يتم إطلاق Galaxy Tab Active 4 Pro بعد.
والآن، تم رصد Galaxy Tab Active 4 Pro على موقع Bluetooth SIG و Google Play List و Google Play Console، إذ كشفت هذه القوائم عن بعض المواصفات الرئيسية للجهاز.
وعلى ما يبدو، فإن الجهاز اللوحي سيبدأ مع دعم بطاقة SIM، وقد يكون هناك أيضًا إصدار Wi-Fi فقط.
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