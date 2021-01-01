يظهر جهاز Galaxy Tab Active 4 Pro 5G مع معالج Snapdragon 778G على قاعدة بيانات Google Play و Bluetooth SIG



Galaxy Tab Active 4 Pro 5G Galaxy Tab Active 4 Pro 5G

كان من المتوقع ظهور كل من الهاتف الذكي Galaxy XCover 6 Pro والجهاز اللوحي Galaxy Tab Active 4 Pro لأول مرة في شهر يوليو. ومع ذلك، قامت الشركة بتقديم Galaxy XCover 6 Pro فقط، ولم يتم إطلاق Galaxy Tab Active 4 Pro بعد.



والآن، تم رصد Galaxy Tab Active 4 Pro على موقع Bluetooth SIG و Google Play List و Google Play Console، إذ كشفت هذه القوائم عن بعض المواصفات الرئيسية للجهاز.



وعلى ما يبدو، فإن الجهاز اللوحي سيبدأ مع دعم بطاقة SIM، وقد يكون هناك أيضًا إصدار Wi-Fi فقط.

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وتكشف قائمة Bluetooth SIG عن طرازين SM-T636B و SM-T636N مع دعم Bluetooth 5.2. قد تكون هذه إصدارات 5G و Wi-Fi.يظهر الجهاز اللوحي على منصة Google Play Console تحت رقم الطراز SM-T638B، والذي قد يكون خطأ لأن رقم الطراز في قاعدتي البيانات الأخريين هو T636B.وبغض النظر عن رقم الطراز، تشير القائمة إلى أن الجهاز سيدعم معالج Snapdragon 778G بأربعة أنوية بتردد 2.4 جيجاهرتز وأربعة أنوية بتردد 1.8 جيجا هرتز. كما سيكون هناك 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، مع دعم لمعالج الرسومات Adreno 642L.وعلاوةً على ذلك، سيحتوي Tab Active 4 Pro على شاشة Full HD بدقة 1200 × 1920 بكسل وسيعتمد نظام التشغيل على Android 12L.