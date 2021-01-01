ينطلق تحديث Android 13 لهواتف Pixel بمجموعة من المميزات الجديدة



Pixel Pixel

أصدرت جوجل تحديث Android 13 الذي ينطلق لمستخدمي هواتف Pixel في البداية ومن ثم إصدارات الأندوريد من عمالقة تصنيع الهاتف لاحقاً هذا العام.



انطلق تحديث Android 13 لمستخدمي هواتف Pixel، قبل أن يتوفر لإصدارات أخرى من سامسونج وAsus وHMD Global وiQOO وMotorola وOnePlus وOppo وRealme وSharp وSony وأيضاً Tecno وvivo وشاومي.



ويأتي التحديث بعدد من المميزات الجديدة، حيث يدعم محرك الثيمات في تحديث Android 13 الآن رموز تطبيقات الطرف الثالث، مع دعم التحديث التلقائي لتصميم مشغل الوسائط وفقاً للمحتوى الذي يتم تشغيله من الموسيقى أو البودكاست.

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كما يدعم التحديث تعيين لغات محددة في بعض التطبيقات، أيضاً يأتي نمط النوم في هذا التحديث بتخصيص أعلى بورق الحائط المظلم، أو الثيمات المعتمه أيضاً.أيضاً لن يتيح هذا التحديث للتطبيقات الوصول إلى مكتبة الوسائط كاملة في حالة رغبة المستخدم مشاركة عنصر واحد فقط، كما يعمل التحديث على حذف سجل الحفظ التلقائي بعد فترة، لذا في حالة نسخ المستخدم لبيانات مثل البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف أو غيرها من البيانات فإن التطبيقات ستطلب الحصول على أذن صريح لإرسال الإشعارات كبديل للحصول على هذا التصريح بشكل إفتراضي.كما يدعم تحديث Android 13 ميزة الصوت المكاني، على أن يشترط عمل الميزة توافق السماعة المستخدمة لتتيح تتبع حركة الرأس.أيضاً يأتي التحديث بميزة البلوتوث LE، على أن تدعم الملحقات المستخدمة هذه الميزة، ليحصل المستخدم على ميزة الإستجابة السريعة وإنخفاض زمن الإنتقال، مع تحسين جودة الصوتيات، وأيضاً دعم البث الصوتي لعدد من الأجهزة.من جانب أخر يتيح شريط المهام في التحديث دعم مستخدمي الأجهزة اللوحية في معاينة سريعة للتطبيقات المستخدمة، بهدف دعم سحب التطبيق بآداء سريع لوضع تقسيم الشاشة.كما يأتي التحديث بميزة تقنية HDR في تطبيقات الكاميرة التابعة لجهات خارجية، مع دعم شاشات braille قريباً في التحديث.