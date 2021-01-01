يحصل هاتف Poco M5 على ترخيص NBTC قبل إطلاقه



Poco M5 Poco M5

تستعد Poco لإطلاق العديد من الهواتف الذكية في الأشهر المقبلة، وسيكون أحدهم هو Poco M5. واليوم، تم رصد هذا الهاتف على موقع إلكتروني آخر لإصدار الشهادات.



ظهر Poco M5 القادم على منصة NBTC، ويشير هذا إلى أن الهاتف سيكون متاحًا على الأرجح في تايلاند. وللأسف، لا تكشف القائمة أي شيء جديد عنها.



اعتبارًا من الآن، نعلم أن الإصدار العالمي من Poco M5 يحمل رقم الطراز 22071219CG، ومن المثير للاهتمام أنه سيقتصر على اتصال 4G.

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سيعمل الجهاز على تشغيل واجهة MIUI 13 استنادًا إلى نظام Android 12، وسيحتوي على شبكة WiFi مزدوجة النطاق.تم اعتماد الهاتف الذكي أيضًا من قبل FCC و BIS و IMDA. لذلك، وقد يتم إصداره أيضًا في الهند وسنغافورة. وتحمل النسخة الهندية رقم الطراز 22071219CI.