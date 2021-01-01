يحصل هاتف Poco M5 على ترخيص NBTC قبل إطلاقه

تستعد Poco لإطلاق العديد من الهواتف الذكية في الأشهر المقبلة، وسيكون أحدهم هو Poco M5. واليوم، تم رصد هذا الهاتف على موقع إلكتروني آخر لإصدار الشهادات.
ظهر Poco M5 القادم على منصة NBTC، ويشير هذا إلى أن الهاتف سيكون متاحًا على الأرجح في تايلاند. وللأسف، لا تكشف القائمة أي شيء جديد عنها.
اعتبارًا من الآن، نعلم أن الإصدار العالمي من Poco M5 يحمل رقم الطراز 22071219CG، ومن المثير للاهتمام أنه سيقتصر على اتصال 4G.
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