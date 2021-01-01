تعلن سامسونج عن شاشة الألعاب Odyssey Ark بتصميم منحني ومعدل تحديث 165Hz

أعلنت العملاق الكوري مؤخراً عن شاشة الألعاب الجديدة Odyssey Ark التي تأتي بتصميم منحني بحجم 55 إنش، ومعدل تحديث 165Hz، ودقة عرض 4K.
تتميز شاشة الألعاب الجديدة Odyssey Ark بحجم 55 إنش، وإنحناء 1000R، كما تتميز الشاشة بمعدل تحديث 165Hz، مع إستجابة سريعة عند 1 مللي ثانية، مع نمط cockpit جديد، وArk Dial.
كما تقدم سامسونج شاشة Odyssey Ark بتقنية Quantum Matrix التي تدعم التحكم في كثافة مصابيح LED في الشاشة، كما تأتي لوحات الشاشة بتصميم غير لامع، مع تقنية Dome الصوتية التي تدعم الشاشة في إنتاج صوتيات بأعلى جودة تحاكي معايير الصوتيات السينمائية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!