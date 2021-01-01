ترفض فرنسا العمل مع روسيا على جهاز لمهمة كوكب الزهرة



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

قال نائب مدير معهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية لمشروع ExoMars، ورئيس فيزياء الكواكب، لوكالة تاس، إن فرنسا تخلت عن خطط لإنشاء، مع روسيا، جهاز للمركبة التي تخطط الهند لإطلاقها إلى كوكب الزهرة.



وأوضح أن الجهاز مخصص لدراسة جو كوكب الزهرة بواسطة التحليل الطيفي، كان من المفترض أن تكون بعض المكونات فرنسية.



ذكر كوراليف: "لقد حللنا هذه المشكلة بالمكونات، ونجري جميع المراحل التحضيرية، نحن أيضًا نبحث عن موردين، وكل شيء على ما يرام"، لسوء الحظ، أعلنت وكالة الفضاء الفرنسية أنها لم تعد مهتمين بالمشاركة في هذا المشروع، لكن يمكننا شراء كل شيء بأنفسنا".

قد يعجبك أيضا...

مهمة هندية إلى كوكب الزهرةكان من المقرر بدء المهمة الهندية في ديسمبر 2024، ومن المقرر أن تكون محطة الخروج إلى مدار كوكب الزهرة في عام 2025، عندما تكون الأرض والزهرة قريبين من بعضهما البعض وسيكون الوصول إلى كوكب الزهرة ممكنًا بأقل استهلاك للوقود، لن تكون نافذة الإطلاق المناسبة التالية إلا بعد سبع سنوات من الآن، في عام 2031.وفقًا لـ Korablev، لا توجد معلومات دقيقة في الوقت الحالي حول ما إذا كانت أول مهمة هندية إلى كوكب الزهرة ستتم.وقال: "الأمر يعتمد على الشركاء الهنود، حتى الآن لم يقرروا بشكل كامل متى، وما إذا كان ذلك سيحدث على الإطلاق، لم تتم الموافقة على المهمة بشكل نهائي".وقال نائب مدير معهد أبحاث الفضاء أيضًا إن الجانب الروسي قد لا يكون لديه وقت لإعداد الجهاز بحلول الموعد المعلن مسبقًا، نظرًا لأن متطلبات التطورات الروسية عالية جدًا.حدد كورابليف: "للأسف، لم يبدأ العمل على الجهاز بعد ، لأن شركة Roscosmos لا تمولنا بعد لأن المشروع الهندي لم يتم تأكيده، نحن ننتظر هذه اللحظة ، لكن الوقت ينفد، ربما تستطيع الهند صنع الأجهزة في عام، لكن لا يمكننا ذلك. نظرًا لأن متطلبات الأجهزة والمكونات الروسية عالية جدًا، فهناك ما يسمى بشهادة المكونات ، والتي ليس من السهل الحصول عليها، وهذا هو السبب في أن دورتنا أطول. لذلك ، لهذا السبب، نحن على خلاف بعض الشيء مع تاريخ الإطلاق"0ذكرت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) سابقًا أن المركبة الفضائية الهندية ستدرس العمليات على سطح كوكب الزهرة، وتجري طبقات ضحلة تحت السطح، وتحلل بنية وديناميكيات الغلاف الجوي، وكذلك دراسة تفاعل الرياح الشمسية مع الأيونوسفير الزهري.