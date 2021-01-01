القمر يقترن بالمشتري .اليوم..

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يرصد بسماء الوطن العربي اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب المشتري عملاق نظامنا الشمسي بعد بداية الليل ببضعة ساعات اليوم الإثنين 15 أغسطس 2022 بالأفق الشرقي في ظاهرة مشاهدة بسهولة بالعين المجردة في حال كانت السماء صافية.

إن ظهور القمر الأحدب قرب المشتري يقصد به على قبة السماء فقط فهما ليسا قريبين من بعضهما البعض في الفضاء، فالقمر يبعد عنا حوالي 376,083 كيلومتر فقط في حين أن المشتري يبعد مسافة 627,114,274 كيلومتر.

كوكب المشتري رابع المع جسم في السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة وعند رصده من خلال المنظار او تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله اقمارة الأربعة الكبيرة التي تعرف بإسم "أقمار غاليلو" وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا - حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

خلال بقية الليل ستنتقل هذه الأجسام جميعا ظاهرياً نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم.

بمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم يلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج، لذلك في اليوم التالي سيلاحظ أن القمر قد أبتعد عن المشتري مندفعا نحو الشرق وهي حركتة الطبيعية في مدارة حول الأرض.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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