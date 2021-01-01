تكشف "روس كوسموس" عن مجسم للمحطة الفضائية الروسية

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صورة الخبر: المحطة الفضائية الروسية
المحطة الفضائية الروسية

كشفت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية عن مجسم للمحطة الفضائية الروسية الجديدة في منتدى "الجيش – 2022" التقني العسكري.

الذي يفتتح اليوم في مجمع "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض بضواحي موسكو.

وقال ناطق باسم "روس كسموس" إن الأخصائيين في المؤسسة يعملون في الوقت الراهن على وضع مشروع تصميمي للمحطة الجديدة.

ويتوقع أن تنشر المحطة بمرحلتيْن. وسيتم في المرحلة الأولى إنشاء 4 وحدات فضائية في مدار الأرض، ثم ستضاف إليها في المرحلة الثانية 3 وحدات فضائية أخرى.

ومن مميزات المحطة الفضائية الجديدة قدرتها العالية المتعلقة بالطاقة لتنفيذ مختلف المهام الموكلة إليها وإمكانية إقامة التعاون بين المحطة من جهة ومجموعات من الأقمار الصناعية المستقبلية من جهة أخرى، فضلا عن أنظمة مختلفة لعملها.

وقد أتيحت لضيوف المنتدى فرصة للاطلاع على مواصفات إضافية أخرى للمحطة الفضائية الروسية الجديدة في جناح شركة "إينيرغيا" في المنتدى.

يذكر أن كبير المصممين في شركة "إينيرغيا" الروسية للصواريخ والفضاء فلاديمير سولوفيوف قال في حديث أدلى به لمجلة "الفضاء الروسي" إن شركته اختارت مشروعا يقضي بوضع محطة الفضاء الجديدة في زاوية الميل 97 درجة بالنسبة لسطح خط الاستواء، كما اقترحت جعل وحدة الطاقة المخصصة لمحطة الفضاء الدولية أساسا للمحطة الروسية الجديدة.
وأوضح إن مثل هذا المدار الذي ستحلّق فيه المحطة الجديدة سيسمح برصد الحد الأقصى من الأراضي الروسية وتحقيق الحماية القصوى لرواد الفضاء من الأشعة الكونية.

المصدر: روسيا اليوم

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