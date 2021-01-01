كيفية تشغيل خدمة جوجل بلاي حماية ..لتفادي التطبيقات الضارة..

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يوجد باستمرار تقارير عن التطبيقات التي تم اكتشافها ببرامج ضارة متستر وغيرها من أنواع الاختراق، لذلك من المهم دائمًا التفكير مرتين بشأن ما تقوم بتنزيله ، حتى اذا كان من متجر Google Play .



ووفقًا لموقع ذا صن، هناك أيضًا بعض الأشياء على هاتفك الذكي التي يمكن أن تساعدك، Google Play Protect هي خدمة مجانية تدعي أنها تساعد في الحفاظ على أمان تطبيقاتك وخصوصية بياناتك.



يقوم بذلك عن طريق فحص التطبيقات والأجهزة الخاصة بك بحثًا عن السلوك الضار، تتضمن فحصًا لأي تطبيقات من Google Play قبل تنزيلها، حتى أنه سيعطل أو يزيل التطبيقات الضارة من جهازك إذا اكتشف شيئًا مريبًا.

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كيفية تشغيل Google Play Protectيجب أن يكون Google Play Protect قيد التشغيل بالفعل افتراضيًا.ولكن إذا كنت تريد التأكد ، يمكنك إلقاء نظرة عن طريق فتح متجر Google Play أولاً.اضغط على أيقونة ملف التعريف الخاص بك في الجزء العلوي الأيمن.ابحث عن Play Protect ، ثم حدد الإعدادات .أخيرًا ، تأكد من تشغيل فحص التطبيقات باستخدام Play Protect .