تعرف على كيفية تمكين تنبيهات الطقس على جهاز «iPhone»

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قد يكون جهاز IPHONE الخاص بك مفيدًا للغاية عندما يتعلق الأمر بالطقس، حيث يتمتع جهاز iPhone الخاص بك بتقنية ذكية تنبيهات الطقس.

وأضاف آخر تحديث لـ iPhone، إعدادًا مخفيًا يمنحك تنبيهات بناءً على موقعك، إذا كان المطر أو البرد أو الثلج على وشك أن يبدأ من مكانك، فسوف يحذرك.

كيفية تمكين تنبيهات الطقس على جهاز iPhone الخاص بك:

طرق مضمونة لحماية جهاز iPhone من المتسللين
أولاً: تأكد من تحديثك إلى iOS 15 - انتقل إلى الإعدادات> عام> تحديث البرنامج.

ثم امنح تطبيق الطقس معلومات موقعك، وإلا فلن يعمل.

انتقل إلى الإعدادات> الخصوصية> خدمات الموقع> الطقس وحدد دائمًا.

ستحصل على تنبيهات أفضل إذا منحت الوصول إلى الموقع الدقيق.
بعد ذلك ، تأكد من أن تطبيق الطقس يمكنه إرسال إشعارات.

انتقل إلى الإعدادات> الإشعارات> الطقس> السماح بالإشعارات ، ثم حدد نوع التنبيهات التي تريدها.

أخيرًا ، تحتاج بعد ذلك إلى تمكين تنبيهات الطقس.

انتقل إلى تطبيق الطقس واختر رمز القائمة في أسفل اليمين.

في الجزء العلوي ، سترى خيارًا يسمى البقاء جافًا.

إذا لم يظهر ذلك ، فانقر فوق النقاط الثلاث في الجزء العلوي الأيمن ثم انتقل إلى "الإشعارات".

ثم انقر فوق تم في الجزء العلوي الأيمن ويجب أن يعمل.



ستحصل الآن على تحذير قبل أن تبدأ في هطول الأمطار في مكانك.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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