تكشف أستون مارتن Q عن DBR22 المكشوفة الاختبارية

بينما تستعد أستون مارتن للمشاركة في أسبوع مونتيري للسيارات إلى جانب العديد من الشركات الفاخرة فقد كشفت الشركة البريطانية عن سيارتها DBR22 قبل المعرض الرسمي.
تأتي أستون مارتن DBR22 من قسم Q للتخصيصات، وتهدف هذه السيارة لعرض أحدث تقنيات الشركة وتصميماتها، وتقول الشركة أن DBR22 مستوحاة من تراث السباقات. وعلى وجه التحديد من سيارتي عام 1952 DB3S و DBR1 والتي فازت بسباق لو مان للتحمل عام 1959. ومع ذلك فإن DBR22 لا تتعلق بتراث الشركة وحسب.
قال ماريك ريتشمان، مدير الإبداع في أستون مارتن “القيادة المفرطة واستكشاف الشكليات يدفع ويسعى للتعبير عن المستقبل في الحاضر هنا اليوم. أين يمكن أن نذهب مع الأسطح، والتناسب والشكل. من خلال الجمع بين هذا النهج والعملية والتكنولوجيا والمواد المتقدمة، قمنا بتحديث سلالة السباقات لدينا بشكل فعال وإنشاء نسب جديدة”.
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