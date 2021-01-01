تكشف أستون مارتن Q عن DBR22 المكشوفة الاختبارية



أستون مارتن Q أستون مارتن Q

بينما تستعد أستون مارتن للمشاركة في أسبوع مونتيري للسيارات إلى جانب العديد من الشركات الفاخرة فقد كشفت الشركة البريطانية عن سيارتها DBR22 قبل المعرض الرسمي.



تأتي أستون مارتن DBR22 من قسم Q للتخصيصات، وتهدف هذه السيارة لعرض أحدث تقنيات الشركة وتصميماتها، وتقول الشركة أن DBR22 مستوحاة من تراث السباقات. وعلى وجه التحديد من سيارتي عام 1952 DB3S و DBR1 والتي فازت بسباق لو مان للتحمل عام 1959. ومع ذلك فإن DBR22 لا تتعلق بتراث الشركة وحسب.



قال ماريك ريتشمان، مدير الإبداع في أستون مارتن “القيادة المفرطة واستكشاف الشكليات يدفع ويسعى للتعبير عن المستقبل في الحاضر هنا اليوم. أين يمكن أن نذهب مع الأسطح، والتناسب والشكل. من خلال الجمع بين هذا النهج والعملية والتكنولوجيا والمواد المتقدمة، قمنا بتحديث سلالة السباقات لدينا بشكل فعال وإنشاء نسب جديدة”.

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قال روبرتو فيديلي، كبير المسؤولين التقنيين في أستون مارتن “تعرض DBR22 قدرات أستون مارتن الفريدة مع تصميم عالمي المستوى مقترن بنهج رشيق وذكي للهندسة والإنتاج. بالنسبة للسيارة التي تم تصميمها للاحتفال بخدمة التخصيص المطلقة حسب الطلب، فإن التطورات الهندسية تعني أن DBR22 لديها بالفعل المسرح الديناميكي المناسب، مما يضمن أن تكون القيادة إدمانًا مثل مظهرها”.تحمل السيارة محرك سعة 5.2 لتر V12 ينتج 705 حصان و753 نيوتن-متر. ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات بتقنية تسمى تشكيل عزم الدوران، والتي تحسن آلية توصيل العزم للعجلات ووضعه على الطريق. يمكن للسيارة تحقيق تسارع 0-100 كم/س في 3.4 ثانية والوصل لسرعة قصوى 320 كم/س.