تفوز فولفو مصر للسيارات بجائزة "نادي فولفو للتميز" للمرة الأولى

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احتفلت مجموعة عز العرب للسيارات، الوكيل الحصري للعلامة التجارية السويدية الفاخرة ?ولـ?و في مصر، بحصول فريق ?ولـ?و مصر للمرة الأولى على جائزة نادي ?ولـ?و للتميز والتي تمنح سنويًا لوكلاء وموزعي ?ولـ?و الأكثر التزامًا والذين لم يحققوا معايير العلامة التجارية العريقة فقط بل تجاوزوها. وتأتي هذه الجائزة في سياق تكريم العلامة التجارية ?ولـ?و لوكلائها وموزعيها في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا الذين حققوا نسب مبيعات عالية وتميزوا في تقديم أجود الخدمات لعملائهم.



وقد تم تسليم الجائزة خلال حفل عشاء أقيم بأحد الأماكن الراقية بالقاهرة، حيث شارك في الاحتفال موريس بايار، رئيس قطاع العمليات التجارية لمجموعة فولفو للسيارات فى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ، ورادومير نيميسك، مدير الأعمال لمجموعة فولفو للسيارات فى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ، حيث سلما الجائزة لرئيس مجلس إدارة مجموعة عز العرب، المهندس هشام عز العرب، كما شارك في الاحتفال كل من المهندس محمد أبو النور، المدير العام لـ?ولـ?و مصر، والسيدة رنا عبادي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عز العرب، وفريق عمل ?ولـ?و مصر.



ومن جانبه قال موريس بايار، مدير العمليات التجارية | مستوردين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "مع استمرارنا في تحقيق النمو في عام مليء بالتحديات العالمية، يعد هذا أفضل الأوقات وأكثرها أهمية للإحتفال بشركائنا في تحقيق تلك النجاحات والتميز، ومصر هي واحدة من الأسواق التي شهدت نموًا سريعًا في فترة زمنية قصيرة، ونحن على يقين من أنها ستستمر في كونها عضوًا بنادي 71115?ولـ?و للتميز كل عام بفضل إدارتها الجديدة."

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فقد قامت شركة ?ولـ?و خلال السنوات الماضية بتحديد عدد من الأهداف النوعية والكمية، وطلبت من موزعي العلامة التجارية العريقة بمناطق أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط تحقيقها بهدف تحسين تجربة العملاء والوصول لشريحة أكبر من العملاء المستهدفين، وكان أداء ?ولـ?و في عام 2021 استثنائيًا، وللمرة الأولى بلغت نسبة نمو مبيعات السيارات 72% أكثر من العام السابق.وعلى ذات الصعيد، قال رادومير نيميسك، مدير الأعمال الإقليمي | مستوردين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "سعيد لتقديم جائزة التميز لفريق ?ولـ?و مصر بقيادة المهندس محمد أبو النور، بفضل قدراتهم الإبداعية في تحقيق مستوى مميز من الخدمات المتكاملة لعشاق علامتنا التجارية العريقة، مما عزز من توسع ?ولـ?و بالسوق المصري، عبر تقديم وصنع أفضل تجربة شخصية مميزة للعملاء، بالإضافة إلى عرض أحدث موديلات وتطورات وابتكارات ?ولـ?و بشكل فعال، ووفق المعايير العالمية للعلامة التجارية الأشهر."هذا وكانت المنافسة شرسة بين 23 مستوردًا لسيارات ?ولـ?و في جميع أنحاء أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، حيث تنافسوا في ثلاث مجموعات، وتم وضع فريق سيارات ?ولـ?و مصر في المجموعة الأولى للتنافس ضد مجموعة من الدول التي تستورد أعداد سيارات مماثلة سنويًا.ومن جانبه قال المهندس هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة مجموعة عز العرب: "إننا فخورون جداً أن نعلن عن حصولنا على جائز التميز، والتي يتم الحصول عليها لأول مرة في مصر، ونحن ندين بالشكر لكافة عملائنا الذين وثقوا في قدراتنا وساهموا في حصولنا على تلك الجائزة، فالعلاقات التي تم بنائها مع عملائنا هي التي سمحت لنا بتجاوز كل التوقعات، وارتفاع نسبة مبيعات العلامة التجارية ?ولـ?و في العديد من الفئات."كما قال المهندس محمد أبو النور ، مدير عام ?ولـ?و مصر: "لم نكن لنحصد تلك الجائزة لولا تضافر جهود فريق العمل، ووضع مخطط طموح للتوسع وانتشار ?ولـ?و في جميع أنحاء الجمهورية، ونحن فخورين بكوننا جزء من نجاح العلامة التجارية السويدية العريقة في مصر، ولكن مازال أمامنا الكثير لكي نقدمه لملاك وعشاق ?ولـ?و."وجدير بالذكر أن مستوردو سيارات ?ولـ?و في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا قاموا ببناء المنافسة على العديد من المعايير ومؤشرات الأداء الرئيسية لعام 2021، مثل النمو السنوي، وما يتم تحقيقه من مستهدف البيع بالتجزئة، ونتائج المبيعات التي يتم تحقيقها في جميع الأسواق سنويًا، وتصنيف جوجل لنتائج البحث عن العلامة التجارية رقميًا بكل سوق والمرتبطة بشكل أساسي بتجربة العملاء في هذا السوق.بدأت شراكة ?ولـ?و ومجموعة عز العرب فى عام 2009، حيث أخذت مجموعة عز العرب للسيارات على عاتقها مسئولية إعلاء مسيرة ?ول?و فى مصر ووضعها فى المقدمة كلاعب رئيسي فى قطاع السيارات الفاخرة بالسوق المصري، حيث بدأت بصالة عرض واحدة ومركز خدمة حتى وصلت الى تغطية مدينة القاهرة والإسكندرية من خلال خمس مراكز معتمدة تم تصميمهم وفق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا فى العالم.