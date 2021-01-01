سعر فيات تيبو يتخطى النصف مليون جنيه

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فيات تيبو

باعتبارها وكيلا لسيارات فيات في مصر، أعلنت شركة داينامكس عن تقديم زيادة سعرية جديدة هائلة على سيارتها تيبو 2022 المتاحة في السوق المحلي، حيث تراوحت هذه الزيادة من 50 إلى 85 ألف جنيه على مختلف الفئات والموديلات، وبذلك بلغ سعر أعلى فئة من موديل السيدان نصف مليون جنيه وأعلى فئة هاتشباك بسعر 525 ألف جنيه، وأصبحت أسعار فئات موديل 2022 فئة سيدان كالتالي:

- فئة اولي Entry grade AT من 349 ألف و900 جنيه إلى 400 ألف جنيه (زيادة 50 ألف جنيه).

- فئة ثانية AT Mid-Grade من 389 ألف و900 جنيه إلى 450 ألف جنيه (زيادة 60 ألف جنيه).

- فئة ثالثة هاي لاين من 429 ألف و900 جنيه إلى 500 ألف جنيه (زيادة 70 ألف جنيه).

أما بالنسبة لأسعار تيبو 2022 هاتشباك فهي كالتالي:

- فئة اولي Entry grade AT من 379 ألف و900 جنيه إلى 450 ألف جنيه (زيادة 70 ألف جنيه).

- فئة ثانية هاي لاين من 439 ألف و900 جنيه إلى 525 ألف جنيه (زيادة 85 ألف جنيه).

المصدر: التوكيل

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