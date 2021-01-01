في السوق المصري زيادات جديدة على اسعار "شيفروليه اوبترا" 2023

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"شيفروليه اوبترا" 2023

استمرار لمسلسل زيادة الأسعار أعلن وكيل علامة شيفرولية "المنصور للسيارات" عن زيادة سعرية هي الثانية خلال العام الحالي على شيفرولية "أوبترا" المجمعة محليًا.
أسعار شيفروليه اوبترا 2023

هذا وتتوفر لعام 2023 فئة واحدة فقط من السيارة وهي فئة " Highline " والتي تأتي بسعر 295,000 جنيه بزيادة قدرها 25 ألف جنيه.

منظومة القوة:

تعتمد أوبترا على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لترًا قادر على توليد قوة 110 حصان وعزم دوران 146.5 نيوتن متر. ويعمل المحرك بنظام حقن متعدد النقاط، ويتصل بناقل حركة (يدوي/أوتوماتيك) 6 سرعات، بحيث تستطيع السيارة الانطلاق من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 13.2 ثانية، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 170 كم/س.

نظمة السلامة:

تتطابق بعض تجهيزات الأمان القياسية في جميع فئات شيفرولية أوبترا كعدد 2 وسادة هوائية أمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، تثبيت مقاعد الأطفال بنظام ISOFIX ، مانع تشغيل المحرك للحماية من السرقة.

المصدر: عالم السيارات

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