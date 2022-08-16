أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 16-8-2022..



أسعار الذهب أسعار الذهب

واصلت أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 16-8-2022 الهبوط نتيجة انخفاض اوقية الذهب في البورصة العالمية للمعادن بعد صعود سعر الدولار عالميا ليضغط على المعدن الاصفر ويواصل خسائره بنحو 27 دولار على مدار اليوم وامس ويتأثر بها التعاملات في سوق الصاغه المحلية على مستوي الجمهورية.



خسائر طفيفه سجلها الملاذ الآمن في مصر بقيمة 6 جنيهات ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 1048 جنيها للجرام، مقارنة بسعره امس التى سجلت 1054 جنيها، بدون اضافة سعر المصنعية وسط انتظار لنتائج اجتماع المركزى المصري الخميس المقبل.



ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 16-8-2022

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