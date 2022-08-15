يبيع البنك المركزي أذون خزانة بقيمة 626.9 مليون يورو لمدة عام

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أعلن البنك المركزي عن بيع أذون خزانة مقومة باليورو مدتها عام واحد بقيمة 626.9 مليون يورو بمتوسط عائد 1.697%.



وتلقى المركزي عروض للاكتتاب تجاوزت قيمتها 786.9 مليون دولار بمتوسط فائدة 1.819% ، فيما وافق على 32 عرضا بقيمة 626.9 مليون يورو وبمعدلات فائدة تراوحت بين 1.65% و 1.700%



وكشف البنك المركزي المصري في أحدث نشرة شهرية صادرة اليوم عن ارتفاع أرصدة استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة لتسجل 157.057 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 150.537 مليارا بنهاية مايو الماضي.

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وبصفة عامة سجلت الأرصدة القائمة للاستثمارات بأذون الخزانة نحو 1.518 تريليون جنيه بنهاية النصف الأول من 2022، مقابل 1.374 تريليونا بنهاية مايو الماضي.وأضاف التقرير أن استثمارات بنوك القطاع الخاص بأذون الخزانة ارتفعت لتسجل 364.685 مليارا بنهاية يونيو 2022، مقابل 305.088 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي.وسجلت استثمارات بنوك القطاع العام بأذون الخزانة نحو 340.102 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 296.312 مليارا بنهاية مايو الماضي.وتابع التقرير أن استثمارات البنوك المتخصصة سجلت نحو 76.193 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2022، مقابل 68.942 مليارا بنهاية مايو الماضي.وسجلت استثمارات فروع البنوك الأجنبية نحو 61.751 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 50.581 مليارا بنهاية مايو الماضي.