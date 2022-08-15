يشتري صندوق الاستثمارات السعودي أسهما في وول ستريت

اشترى صندوق الاستثمارات العامة السعودي أسهما في ألفابت وزوم فيديو ومايكروسوفت ضمن مجموعة أوسع من الأسهم الأميركية، مما يرفع القيمة السوقية لمحفظة استثمارات صندوق الثروة السيادية للمملكة إلى نحو 40.8 مليار دولار في نهاية الربع الثاني.
واستحوذ صندوق الاستثمارات العامة على 213 ألف سهم من الفئة الأولى في ألفابت و4.7 مليون سهم من الفئة الأولى في زوم و1.8 مليون سهم في مايكروسوفت، وفقا لما أظهرته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.
كما استحوذ الصندوق على 3.9 مليون سهم في جيه.بي مورغان و741693 سهما في بلاك روك.
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