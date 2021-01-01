صينى يكرس حياته لإنقاذ الأفيال لمدة 17 سنة.. رغم معارضة عائلته..

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فى مثال واضح للوفاء، كرس شيونج تشاو يونج حارس الأفيال الآسيوية فى مقاطعة يوننان بجنوب غربى الصين، 17 سنة من عمره لإنقاذ الأفيال البرية وتربيتها، فهو يعمل فى مركز شيشوانغباننا لإنقاذ الأفيال الآسيوية وتربيتها، وشارك فى أكثر من 20 عملية إنقاذ، ونجح فى إنقاذ 9 أفيال برية كانت معرضة للخطر خلال السنوات الـ17 الماضية، ليكتسب لقب "والد الأفيال" بحبه للحيوانات.



من بين عمليات إنقاذ الأفيال التى يتذكرها شيونج، هي عملية إنقاذ فيل برى يسمى "لونغلونغ"، يشعر بالقلق عليه حيث كانت قدم الفيل متشابكة بالكروم، وكان هناك جرح حلقى فى جسده، وعندما رأه لأول مرة، صدم لانه كان به قيح كثير على الجرح وكان متقرحا بشدة"، وفقا للقصة التي نشرتها شبكة تلفزيون الصين الدولية.



لم تخل المهمة من مخاطر، حيث أسقط أحد الأفيال شيونغ من سيارة أثناء سيرها إلى الأرض، واستغرقت فترة تعافيه من الحادث نصف سنة، لكنه عاد إلى عمله بعد شفائه، وقال شيونج "لم تدعمنى عائلتى لمواصلة عملى، بينما أعتقد أن التواجد مع الأفيال حلمى منذ طفولتى، ولن أتخلى عنه".

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عالج شيونج وزملاؤه الأفيال بأكبر قدر من العناية الدقيقة حتى تنمو بشكل جيد، وأنقذ فيل برى شيونج من السقوط من على منحدر أثناء إحدى التدريبات البرية، وذلك وفقًا لما نشرته شبكة تليفزيون الصين الدولية.واختتم شيونج "سأواصل مسيرتى فى حماية الأفيال الآسيوية حتى نهايتها، وأريد الآن تدريب أجيال جديدة من حراس الأفيال، وتعريفهم بالمزيد عن إنقاذ الأفيال الآسيوية وأعمال العلاج الطبى والتمريض، وآمل أن يكرس المزيد من الناس جهودهم لحماية الأفيال الآسيوية".