صورة شاطئ مدينة العلمين الجديدة وخلفه الأبراج الأيقونية



الصورة التي انتشرت بكثافة على منصات السوشيال ميديا الصورة التي انتشرت بكثافة على منصات السوشيال ميديا

صورة انتشرت بكثافة على منصات السوشيال ميديا وخاصة إنستجرام وبعض صفحات وجروبات الفيس بوك، اللقطة تظهر شباباً وأطفالاً وأسراً جاءوا إلى مدينة العلمين الجديدة من أجل الاستمتاع بأيقونة ودرة البحر المتوسط، وتظهر أبراج العلمين كالأيقونات فى خلفية الصورة التى التقطها المصور الشاب أحمد رزق، ليشاهدها المصطافون فى أجمل الشواطئ العامة المفتوحة بالمدينة الساحلية الجديدة وأخذوا معها الصور التذكارية.



وعلق أحد المتفاعلين : «الشاطئ ده هيلغى جملة الساحل الطيب والساحل الشرير» .. وعلق آخر : «أنا زورت الشاطئ ده مجانى والبحر ممتع والأبراج مظهرها حكاية».. وكتبت إحدى المشاركات للصورة : «مظهر بديع العلمين للجميع».