صورة شاطئ مدينة العلمين الجديدة وخلفه الأبراج الأيقونية

آخر الأخباراخبار منوعة › صورة شاطئ مدينة العلمين الجديدة وخلفه الأبراج الأيقونية

صورة الخبر: الصورة التي انتشرت بكثافة على منصات السوشيال ميديا
الصورة التي انتشرت بكثافة على منصات السوشيال ميديا

صورة انتشرت بكثافة على منصات السوشيال ميديا وخاصة إنستجرام وبعض صفحات وجروبات الفيس بوك، اللقطة تظهر شباباً وأطفالاً وأسراً جاءوا إلى مدينة العلمين الجديدة من أجل الاستمتاع بأيقونة ودرة البحر المتوسط، وتظهر أبراج العلمين كالأيقونات فى خلفية الصورة التى التقطها المصور الشاب أحمد رزق، ليشاهدها المصطافون فى أجمل الشواطئ العامة المفتوحة بالمدينة الساحلية الجديدة وأخذوا معها الصور التذكارية.

وعلق أحد المتفاعلين : «الشاطئ ده هيلغى جملة الساحل الطيب والساحل الشرير» .. وعلق آخر : «أنا زورت الشاطئ ده مجانى والبحر ممتع والأبراج مظهرها حكاية».. وكتبت إحدى المشاركات للصورة : «مظهر بديع العلمين للجميع».

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على صورة شاطئ مدينة العلمين الجديدة وخلفه الأبراج الأيقونية

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
22583

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager