تزيد عادات سيئة من فرص الموت المبكر

ندما يتعلق الأمر ب الشيخوخة الصحية ، فإن العادات التي نبنيها الآن يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في كل من العمر الافتراضي والفترة الصحية، بالنسبة لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و 74 عامًا ، يعاني حوالي 18 بالمائة من إعاقة واحدة على الأقل، ويعيش ما يقرب من 25 بالمائة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 75 عامًا أو أكثر مع نوع من الإعاقة، وفى السطور القادمة سنوضح العادات التى يمكن تقصر حياتك ، وفقا لما نشره موقع "
Eatthis".
1 التدخين
يمكن أن يستغرق تدخين السجائر ما يصل إلى 12 عامًا من العمر الافتراضي ، وفقًا للأبحاث ، يموت واحد من كل أربعة مدخنين شرهين قبل سن 65 ، ف التدخين هو السبب الأول للوفاة الذي يمكن الوقاية منه .
2 نظام غذائي غير صحي
تظهر الأبحاث أن اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يضيف عشر سنوات إلى حياتك ، ولكن النظام الغذائي غير الصحي القائم على الأطعمة فائقة المعالجة يرتبط بزيادة مخاطر الوفاة المبكرة لأسباب عديدة ، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، قال باحث التغذية لارس ثور فادنس: "الغذاء أساسي للصحة ، ومن المقدر أن تتسبب عوامل الخطر الغذائية العالمية في 11 مليون حالة وفاة و 255 مليون سنة عمر معدلة حسب الإعاقة سنويًا" .
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