الآثار: استرداد 29.3 ألف قطعة من الخارج.. ودول عديدة تحاول استنساخ تجربتنا

قال الدكتور شعبان عبدالجواد، مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بمكافحة تهريب الآثار وعمليات الاسترداد.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن آلاف القطع الأثرية تم استردادها من الخارج، حيث شهدت الفترة الأخيرة استرداد 29 ألفا و300 قطعة أثرية منذ 2011 حتى الآن.
وأوضح أن العام الماضي شهد استرداد 5363 قطعة أثرية، واصفا هذه الأرقام بأنها "كبيرة جدا".
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