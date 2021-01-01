الآثار: استرداد 29.3 ألف قطعة من الخارج.. ودول عديدة تحاول استنساخ تجربتنا

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور شعبان عبدالجواد، مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بمكافحة تهريب الآثار وعمليات الاسترداد.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن آلاف القطع الأثرية تم استردادها من الخارج، حيث شهدت الفترة الأخيرة استرداد 29 ألفا و300 قطعة أثرية منذ 2011 حتى الآن.

وأوضح أن العام الماضي شهد استرداد 5363 قطعة أثرية، واصفا هذه الأرقام بأنها "كبيرة جدا".

ولفت إلى أن الكثير من دول العالم حاولت استنساخ التجربة المصرية في عملية استرداد الآثار، واصفا هذه التجربة بأنها "رائدة".

ونوه بأن هناك طلبات من دول عربية مثل اليمن والعراق وليبيا وسوريا، ودول إفريقية، والصين، ودول من أمريكا اللاتينية، تحاول استنساخ التجربة المصرية.

المصدر: alboslanews

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