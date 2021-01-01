عناصر غذائية تحافظ على شبابك وتحارب الشيخوخة

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عناصر غذائية تحافظ على شبابك


أجسامنا معرضة لإصابة كبيرة مع تقدم العمر، وغالبًا ما يكون ذلك عن غير قصد نتيجة لاختيارات نمط الحياة غير اللائقة، بسبب الطابع السريع للمجتمع الحديث، أصبحت مهام رعاية الذات صعبة بشكل متزايد.

والشيخوخة أمر لا مفر منه، ومن الضروري أن تكون مستعدًا لنظام غذائي مضاد للشيخوخة للحماية من عواقبه السلبية، يشمل النظام الغذائي المضاد للشيخوخة الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل مضادات الأكسدة والبروتينات، والتي تعزز الوظائف البدنية الرئيسية وتحافظ على الجسم في حالة جيدة.

3 عناصر غذائية مضادة للشيخوخة يجب أن تدرجها في نظامك الغذائي لتبدو شابة:
المكسرات: تحتوي المكسرات على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة والألياف والبروتين ، بالإضافة إلى العناصر الصحية الأخرى للقلب، يجب تضمين اللوز والكاجو والجوز والفول السوداني في نظامك الغذائي.

الماء: يقل استهلاك الماء مع تقدمك في السن لأنك لا تشعر بالعطش كما اعتدت، من ناحية أخرى ، لن يعمل جسمك في حالة عدم وجود الماء، سيؤدي ذلك إلى مشاكل إضافية ، وأفضل طريقة لتجنب المرض هو البقاء رطبًا حتى لو لم تشعر بالعطش.

الزبادي: الزبادي ، الذي يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم ، هو غذاء منقذ للعظام، مع تقدمك في العمر ، تتدهور صحة عظامك ، وقد يوفر لك تناول الزبادي الراحة التي تشتد الحاجة إليها، كما أنه يساعد على الهضم.

المصدر: elbalad

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