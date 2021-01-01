فيريرا: أتمنى أن يشرح لي أحد سبب غياب الجماهير



فيريرا فيريرا

أبدى جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك اندهاشه من لعب مباراة الفريق ضد الإسماعيلي في كأس مصر بدون جماهير.



وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي: "الشوط الأول كان جيدا ، ولكن اللاعبون أصيبوا بعده بالإرهاق. الزمالك حقق الفوز ولعب بجماعية".



وأضاف "واجهنا فريقا جماعيا وقويا. الإسماعيلي فريق جيد للغاية ومن أفضل الفرق التي شاهدتها في الدوري المصري هذا العام".

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وأوضح "مباراة الكأس حسمت وستنتهي البطولة في العام المقبل، هذه من ضمن المسائل التي تحتاج كرة القدم المصرية إلى حلها".وتابع فيريرا "لدينا 4 مباريات في 13 يوما، وتركيزنا في الوقت الحالي على بطولة الدوري. لحسن الحظ ليس لدينا إصابات ولكن الأمور ليست سهلة".وعن غياب الجماهير قال المدرب البرتغالي: "حزين على غياب جماهير الزمالك اليوم. لا أفهم وأتمنى أن يشرح لي أحد لماذا لم يتواجد الجماهير. اللاعبون شعروا باختلاف الأجواء في غيابهم".وواصل "أعرف أني لن يشرح أحد ولكني قلت ما بداخلي. أتمنى أن تستمر الجماهير معنا لأنهم يشاركونا الفرحة ويقدمون أجواء جميلة للمباريات".واختتم "يتبقى لنا 4 مباريات ونريد أن نكون الأبطال، وكذلك الجماهير. أتمنى من الناس خارج النادي أن يتركوننا بدون الأخبار المغلوطة وغير الصحيحة التي لا تفيد في أي شيء وتحاول التأثير على الزمالك".وفاز الزمالك على الإسماعيلي بهدف دون رد ليتأهل إلى ربع نهائي كأس مصر، حيث سيلاقي المصري.