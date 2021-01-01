استمرار تسجيل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا حول العالم



الإصابات والوفيات بفيروس كورونا الإصابات والوفيات بفيروس كورونا



واصلت دول العالم تسجيل إصابات ووفيات جديدة جراء تفشي جائحة كورونا عالميًا، اليوم الإثنين، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.



في الفلبين، سجلت السلطات الصحية 3 آلاف و484 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 3 ملايين و835 ألفا و422 إصابة مؤكدة، كما سجلت 42 حالة وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 61 ألفا و78 حالة وفاة.



وفي إيران، سجلت السلطات الصحية 7 آلاف و348 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 7 ملايين و482 ألفا و521 إصابة مؤكدة، كما سجلت 71 حالة وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 143 ألفا و15 حالة وفاة.

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وفي أفغانستان، سجلت السلطات الصحية 205 إصابات جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 189 ألفا و343 إصابة مؤكدة، إلا أنها لم تسجل أي حالات وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 7 آلاف و759 حالة وفاة.وفي البوسنة والهرسك، سجلت السلطات الصحية 779 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 391 ألفا و429 إصابة مؤكدة، كما سجلت 14 حالة وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 15 ألفا و956 حالة وفاة.وفي هونج كونج، سجلت السلطات الصحية 4 آلاف و896 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 4 حالات وفاة جديدة، ما رفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى مليون و421 ألفا و 918 إصابة مؤكدة، وبلغت حصيلة الوفيات 9 آلاف و 569 حالة وفاة.وفي بوتان، سجلت السلطات الصحية 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة ما رفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 60 ألفا و779 إصابة مؤكدة، وبلغت حصيلة الوفيات 21 حالة وفاة.وفي الدنمارك، سجلت السلطات الصحية 2933 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 24 حالة وفاة، ما رفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 3 ملايين و79 ألفا و575 إصابة مؤكدة، وبلغت حصيلة الوفيات 6 ألاف و816 حالة وفاة.وفي بنجلاديش، سجلت السلطات الصحية 259 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة جديدة، ما رفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى مليونين و 9 ألاف و129 إصابة مؤكدة، وبلغت حصيلة الوفيات 29 ألفا و314 حالة وفاة.هولندا 978 إصابة جديدةوسجلت هولندا 978 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 8 ملايين و 366 ألفا و574 إصابة والوفيات إلى 22 ألفا و547 حالة.وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 87 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و109 آلاف و 520 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 8529 وفاة.وفي تشيلي، سجلت السلطات الصحية 7 آلاف و583 إصابة و34 حالة وفاة، وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 4 ملايين و387 ألفا و731 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 60 ألفا و 24 حالة وفاة.وفي إيطاليا، سجلت السلطات الصحية 9 ألاف و893 إصابة و 42 حالة وفاة، وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 21 مليونا و509 آلاف و424 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 174 ألفا و102 حالة وفاة.وسجلت كينيا 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس في البلاد إلى 337 ألفًا و 950 حالة إصابة والوفيات إلى 5673 حالة وفاة.وفي البرتغال، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 19 ألفا و643 حالة إصابة و62 حالة وفاة جراء كوفيد-19 خلال الأسبوع الماضي.وفي سنغافورة، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2665 حالة إصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد منذ بدء الجائحة إلى مليون و796 ألفا و734 حالة، بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 1560 حالة.وفي الجبل الأسود، سجلت السلطات الصحية 344 إصابة و4 حالات وفاة، وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 270 ألفا و63 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2763 حالة وفاة.وفي توجو، سجلت السلطات الصحية 10 حالات إصابة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 38 ألفا و295 إصابة، ولم تسجل البلاد أي حالة وفاة جديدة لتظل حصيلة الوفيات ثابتة عند 281 حالة وفاة.