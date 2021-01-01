فيديو .. المقاومة الأفغانية تعلن مقتل 58 عنصرا من طالبان

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › فيديو .. المقاومة الأفغانية تعلن مقتل 58 عنصرا من طالبان

صورة الخبر: المقاومة الأفغانية
المقاومة الأفغانية


أفادت وسائل إعلام أفغانية، بأن قوات جبهة المقاومة الوطنية بقيادة أحمد مسعود بدأت هجوما على مواقع حركة طالبان في ولاية بنجشير.

وقالت جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية، اليوم الإثنين، إنها قتلت واعتقلت العشرات من قوات طالبان.

وتزامن الهجوم مع احتفال الحركة بالذكرى السنوية الأولى لسيطرتها على البلاد.

وأعلنت “جبهة المقاومة” عبر "تليجرام"، أن "قواتها تمكنت من أسر 40 عنصرا من قوات حركة طالبان في وادي أرزو بفي ولاية بنجشير بعد معارك".

وأضافت: “نتيجة للعمليات العسكرية التي نفذتها جبهة المقاومة في معسكرات تلخا ومنجهور وعبد الله خيل والشعبة وبيشجور وخسور باريان ومناطق متفرقة بولاية بنجشير، قتل 58 عنصرا من طالبان، وأصيب 12 آخرين بجروح خطيرة”.

ولم يصدر تعليق عن حركة طالبان حتى الآن، لكن وزير الدفاع الأفغاني، الملا يعقوب مجاهد، أعلن اليوم الإثنين أن قواته سوف تقمع الجماعات المتمردة تحت جميع الظروف.

وقالت جبهة المقاومة إنها تناضل من أجل إرساء القيم الديمقراطية مثل التمثيل السياسي المتساوي للجماعات العرقية وحماية حقوق المرأة والانتخابات النزيهة.
https://twitter.com/i/status/1559201689533665281

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فيديو .. المقاومة الأفغانية تعلن مقتل 58 عنصرا من طالبان

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
87603

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager