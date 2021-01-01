فيديو .. المقاومة الأفغانية تعلن مقتل 58 عنصرا من طالبان

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أفادت وسائل إعلام أفغانية، بأن قوات جبهة المقاومة الوطنية بقيادة أحمد مسعود بدأت هجوما على مواقع حركة طالبان في ولاية بنجشير.



وقالت جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية، اليوم الإثنين، إنها قتلت واعتقلت العشرات من قوات طالبان.



وتزامن الهجوم مع احتفال الحركة بالذكرى السنوية الأولى لسيطرتها على البلاد.

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وأعلنت “جبهة المقاومة” عبر "تليجرام"، أن "قواتها تمكنت من أسر 40 عنصرا من قوات حركة طالبان في وادي أرزو بفي ولاية بنجشير بعد معارك".وأضافت: “نتيجة للعمليات العسكرية التي نفذتها جبهة المقاومة في معسكرات تلخا ومنجهور وعبد الله خيل والشعبة وبيشجور وخسور باريان ومناطق متفرقة بولاية بنجشير، قتل 58 عنصرا من طالبان، وأصيب 12 آخرين بجروح خطيرة”.ولم يصدر تعليق عن حركة طالبان حتى الآن، لكن وزير الدفاع الأفغاني، الملا يعقوب مجاهد، أعلن اليوم الإثنين أن قواته سوف تقمع الجماعات المتمردة تحت جميع الظروف.وقالت جبهة المقاومة إنها تناضل من أجل إرساء القيم الديمقراطية مثل التمثيل السياسي المتساوي للجماعات العرقية وحماية حقوق المرأة والانتخابات النزيهة.https://twitter.com/i/status/1559201689533665281