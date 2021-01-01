مدرب الإسماعيلي : اصطدمنا بخصم كبير مثل الزمالك

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صورة الخبر: حمزة الجمل
حمزة الجمل


أكد حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي أن مباراة اليوم كانت صعبة وقوية خاصة وأنها أمام فريق بطل بحجم الزمالك.

وأشار إلى أن الإسماعيلي قدم مباراة قوية بالرغم من الضغوط الموجودة على الجهاز الفني واللاعبين، وأضاف أن هناك ارتياح في الإسماعيلية عقب مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة في الدوري، وشدد أن الفريق يعاني من النقص العددي في خط الهجوم.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي :" اليوم النتيجة ليست في صالح الإسماعيلي ولكني سعيد بالأداء أمام الزمالك، وفريقي قدم نموذجا فنيا في الضغط والاستحواذ، وفريق بحث عن ثغرات في دفاع الزمالك ولكن الفريق لم يترجم الفرص التي سنحت له في اللقاء، وفي النهاية خسر المباراة بركلة جزاء".

وأكد الجمل أن الإسماعيلي بحاجة لمشروع وتخطيط استراتيجي للفريق من أجل النهوض بالدراويش لحل أزمة فريق الكرة بالنادي، وأوضح أن الحديث عن بيع أي لاعب بالفريق أمر يخص إدارة الإسماعيلي، ولكنه سيدلي برأيه الفني إذا كان سيستمر مع الفريق، خاصة وأنه يتمنى الحفاظ على القوام الأساسي للإسماعيلي.
وأضاف المدير الفني قائلا :" خضنا مباراة اليوم من أجل الفوز والتأهل لربع نهائي الكأس وكانت لدينا دوافع قوية لتحقيق الفوز أمام فريق كبير وبطل بحجم الزمالك".

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لدور الثمانية لكأس مصر بالفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهماباستاد القاهرة في إطار مباريات دور الـ16 للبطولة، ليضرب الأبيض موعدا أمام المصري في الدور ربع النهائي.

المصدر: elbalad

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