مدرب الإسماعيلي : اصطدمنا بخصم كبير مثل الزمالك

أكد حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي أن مباراة اليوم كانت صعبة وقوية خاصة وأنها أمام فريق بطل بحجم الزمالك.
وأشار إلى أن الإسماعيلي قدم مباراة قوية بالرغم من الضغوط الموجودة على الجهاز الفني واللاعبين، وأضاف أن هناك ارتياح في الإسماعيلية عقب مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة في الدوري، وشدد أن الفريق يعاني من النقص العددي في خط الهجوم.
وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي :" اليوم النتيجة ليست في صالح الإسماعيلي ولكني سعيد بالأداء أمام الزمالك، وفريقي قدم نموذجا فنيا في الضغط والاستحواذ، وفريق بحث عن ثغرات في دفاع الزمالك ولكن الفريق لم يترجم الفرص التي سنحت له في اللقاء، وفي النهاية خسر المباراة بركلة جزاء".
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