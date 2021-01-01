محامي قاتل شيماء جمال ينسحب من القضية

أفادت وسائل إعلام مصرية بأن المحامي عمر هريدي، محامي الدفاع عن المتهم الأول في قضية مقتل الإعلامية المصرية شيماء جمال انسحب من القضية.
وقال هريدي إنه إذا صرح بأسباب انسحابه من الدفاع عن المتهم سيؤثر ذلك في موقفه سلبا.
وكشف أنه اطلع على كل أوراق القضية، ووجد أنه لا يستطيع الدفاع عن المتهم لأنه مقتنع بالظلم الذي وقع على المجني عليها... "قناعتي الشخصية أن الزوج المتهم قاتل، ومتورط في القضية".
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