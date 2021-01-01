محامي قاتل شيماء جمال ينسحب من القضية

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صورة الخبر: عمر هريدي
عمر هريدي


أفادت وسائل إعلام مصرية بأن المحامي عمر هريدي، محامي الدفاع عن المتهم الأول في قضية مقتل الإعلامية المصرية شيماء جمال انسحب من القضية.

وقال هريدي إنه إذا صرح بأسباب انسحابه من الدفاع عن المتهم سيؤثر ذلك في موقفه سلبا.

وكشف أنه اطلع على كل أوراق القضية، ووجد أنه لا يستطيع الدفاع عن المتهم لأنه مقتنع بالظلم الذي وقع على المجني عليها... "قناعتي الشخصية أن الزوج المتهم قاتل، ومتورط في القضية".

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة قررت تأجيل محاكمة المتهمين أيمن حجاج، وحسين الغرابلي، محبوسين احتياطيا في قضية اتهامهما بارتكاب جريمة قتل المذيعة شيماء جمال، عمداً، مع سبق الإصرار إلى جلسة 15 من أغسطس، لورود تقرير الطب النفسي والشرعي، بينما اعترف المتهم الأول أيمن عبد التواب بقتل الإعلامية شيماء جمال، لكنه نفى تعمده قتلها، بينما نفى المتهم الثاني تهمة الاشتراك في القتل المنسوبة إليه.



المصدر: صحيفة "الوطن" المصرية

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