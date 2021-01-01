موضة الموسم .. الفساتين الموردة 2022



الفساتين الموردة الفساتين الموردة





تحتل الفساتين الموردة موضة صيف 2022، وتتصدر منصات العروض والعلامات العالمية.



وتلجأ الفتيات خلال فصل الصيف إلى الاستعانة بتلك الفساتين الموردة سواء كانت قصيرة أو طويلة وبطبعات ضخمة أو صغيرة لمواكبة صيحات موضة الموسم.

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ويمكن الاعتماد على موديلات الفساتين اليومية للاعتماد عليها فى الإطلالة اليومية وخصوصا الفساتين ذات اللون الأبيض فهى تزين بالورود ذات الألوان القوية التى منها الأحمر والبرتقالى وغيره.وتمنح الفساتين الموردة لمرتديتها إطلالة ساحرة وجذابة، لتمتعها بالحيوية وخصوصا خلال خروجات الصيف سواء فى الصباح أو المساء، كما يمكن الاستعانة بها فى المناسبات.وتناسب الفساتين الموردة إطلالات العمل، ولكن يفضل اختيار نقشة ناعمة وقصة أنيقة، ومن المفضل أن يكون ماكسى أو ميدى مع حقيبة يد أنيقة وصندل أو حذاء ذات كعب عالى.