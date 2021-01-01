يؤكد تقرير خطط ابل للتوسع في إضافة المادة الإعلانية في هاتف الأيفون

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › يؤكد تقرير خطط ابل للتوسع في إضافة المادة الإعلانية في هاتف الأيفون

صورة الخبر: الأيفون
الأيفون

أكدت أحدث التقارير على خطط ابل للتوسع خلال الفترة القادمة في إضافة الإعلانات في التطبيقات المثبتة مسبقاً على هواتف الأيفون.

أوضح تقرير المحلل”Mark Gurman” الذي نشر في بلومبرج أن شركة ابل بدأت في إختبار إضافة الإعلانات في تطبيق الخرائط والتي تعمل على عرض المقترحات بالمطاعم أو المتاجر والأنشطة التجارية المختلفة.

ولقد إتبعت ابل الإستراتيجية ذاتها في دعم مطوري التطبيقات للإعلان عن التطبيقات الخاصة بهم في متجر التطبيقات، ومن المقرر أن تعمل شركة ابل على إضافة المادة الإعلانية بالطريقة ذاتها في تطبيق الخرائط، لذا سيكون على الشركات المعلنه الدفع للظهور في أعلى نتائج البحث عن إدخال مصطلحات محددة في شريط البحث في الخرائط.

كما أشار المحلل “Gurman” إلى أن ابل ستعمل على تنفيذ الإستراتيجية ذاتها في إضافة الإعلانات في تطبيقات الكتب وPodcasts، لذا من المتوقع أن يدفع المعلنون لإظهار المحتوى الخاص بهم في أعلى نتائج البحث.

يذكر أن المادة الإعلانية تتوفر في الوقت الراهن في متجر تطبيقات ابل، ومن المتوقع أن تبدأ ابل بالتوسع في إضافة الإعلانات في التطبيقات بدءاً من اليوم.

المصدر: بوابه المتميز

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على يؤكد تقرير خطط ابل للتوسع في إضافة المادة الإعلانية في هاتف الأيفون

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
78867

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager