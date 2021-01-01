تسريب يكشف عن تصميم كاميرا هاتف Huawei Mate 50 RS Porsche Design

تستعد شركة هواوي لإطلاق هواتفها الذكية الرائدة من مجموعة Mate 50 في الصين، وفي حين انها لم تؤكد موعد الإطلاق بعد، تشير الشائعات إلى أن مجموعة Huawei Mate 50 قد يتم إطلاقها في الأسبوع الأول من الشهر المقبل.
والآن، قبل إطلاق المجموعة الجديدة، والتي تشمل Huawei Mate 50 و Mate 50 Pro و Mate 50e و Mate 50 RS، كشف تسريب جديد للجهة الخلفية لهاتف Mate 50 RS Porsche Edition عن تصميم الهاتف.
يكشف التسريب عن وحدة كاميرا مثمنة الشكل موضوعة في الجزء العلوي الأوسط من الهاتف وتضم أربع كاميرات، يقال أيضًا أن الكاميرا مزودة بتقنية Huawei Imaging XMAGE.
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