تسريب يكشف عن تصميم كاميرا هاتف Huawei Mate 50 RS Porsche Design

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › تسريب يكشف عن تصميم كاميرا هاتف Huawei Mate 50 RS Porsche Design

صورة الخبر: Huawei Mate 50 RS Porsche Design
Huawei Mate 50 RS Porsche Design

تستعد شركة هواوي لإطلاق هواتفها الذكية الرائدة من مجموعة Mate 50 في الصين، وفي حين انها لم تؤكد موعد الإطلاق بعد، تشير الشائعات إلى أن مجموعة Huawei Mate 50 قد يتم إطلاقها في الأسبوع الأول من الشهر المقبل.

والآن، قبل إطلاق المجموعة الجديدة، والتي تشمل Huawei Mate 50 و Mate 50 Pro و Mate 50e و Mate 50 RS، كشف تسريب جديد للجهة الخلفية لهاتف Mate 50 RS Porsche Edition عن تصميم الهاتف.

يكشف التسريب عن وحدة كاميرا مثمنة الشكل موضوعة في الجزء العلوي الأوسط من الهاتف وتضم أربع كاميرات، يقال أيضًا أن الكاميرا مزودة بتقنية Huawei Imaging XMAGE.

إذا كان هذا التسريب صحيح، فسيتم إطلاق الهاتف الذكي بثلاثة ألوان؛ الأسود والأحمر والأصفر، على الرغم من أن الشركة لم تكشف رسميًا عن معلومات حول خيارات الألوان.

المصدر: بوابه المتميز

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تسريب يكشف عن تصميم كاميرا هاتف Huawei Mate 50 RS Porsche Design

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
96229

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager