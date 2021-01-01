إطلاق Redmi K50 Ultra عالميًا قريبًا باسم Xiaomi 12T Pro المعاد تسميته



Redmi K50 Ultra Redmi K50 Ultra

من المتوقع إطلاق هاتف Xiaomi 12T و Xiaomi 12T Pro قريبًا في الأسواق العالمية. كشف تقرير مؤخرًا عن التخزين ومتغيرات الألوان وأسعار الهواتف الذكية القادمة. الآن ، كشف تسريب جديد أن هاتف Xiaomi 12T Pro المتطور سيتم إطلاقه عالميًا باسم Redmi K50 Ultra الذي تم إطلاقه قبل أيام قليلة.



يُزعم أن شركة Kacper Skryzper قد رصدت هاتف Xiaomi 12T Pro القادم في قائمة الأجهزة المدعومة من Google Play. تم إدراج الجهاز برقم الموديل 22081212 والاسم الرمزي "diting". على أساس قائمة Google Play ، يدعي المخبر أن Xiaomi 12T Pro سيظهر لأول مرة في الأسواق العالمية باعتباره Redmi K50 Ultra المعاد تسميته.



بالنسبة للمبتدئين ، تم إطلاق Redmi K50 Ultra مؤخرًا جنبًا إلى جنب مع Xiaomi Mix Fold 2. يأتي الهاتف الذكي بشاشة AMOLED مقاس 6.67 بوصة توفر دقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز ودعم Dolby Vision. إنه مدعوم بأحدث معالج Snapdragon 8+ Gen 1 مقترن بسعة تصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5 وما يصل إلى 512 جيجابايت من تخزين UFS3.1.

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يتميز Redmi K50 Ultra بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية تتكون من مستشعر أساسي بدقة 108 ميجابكسل وعدسة بزاوية عريضة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو. يعمل الجهاز ببطارية 5000 مللي أمبير ويدعم الشحن السريع بقدرة 120 وات.إذا اتضح أن ادعاء المرشد صحيح ، فإن Xiaomi 12T Pro ستحتوي على نفس المواصفات تقريبًا كما هو مذكور أعلاه. من المتوقع أن يتم تسعير Xiaomi 12T Pro بسعر 849 يورو لذاكرة الوصول العشوائي 8 جيجابايت الوحيدة ومتغير التخزين 256 جيجابايت. من المتوقع إطلاق الجهاز في أكتوبر إلى جانب هاتف Xiaomi 12T.