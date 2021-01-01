إطلاق Redmi K50 Ultra عالميًا قريبًا باسم Xiaomi 12T Pro المعاد تسميته

من المتوقع إطلاق هاتف Xiaomi 12T و Xiaomi 12T Pro قريبًا في الأسواق العالمية. كشف تقرير مؤخرًا عن التخزين ومتغيرات الألوان وأسعار الهواتف الذكية القادمة. الآن ، كشف تسريب جديد أن هاتف Xiaomi 12T Pro المتطور سيتم إطلاقه عالميًا باسم Redmi K50 Ultra الذي تم إطلاقه قبل أيام قليلة.
يُزعم أن شركة Kacper Skryzper قد رصدت هاتف Xiaomi 12T Pro القادم في قائمة الأجهزة المدعومة من Google Play. تم إدراج الجهاز برقم الموديل 22081212 والاسم الرمزي "diting". على أساس قائمة Google Play ، يدعي المخبر أن Xiaomi 12T Pro سيظهر لأول مرة في الأسواق العالمية باعتباره Redmi K50 Ultra المعاد تسميته.
بالنسبة للمبتدئين ، تم إطلاق Redmi K50 Ultra مؤخرًا جنبًا إلى جنب مع Xiaomi Mix Fold 2. يأتي الهاتف الذكي بشاشة AMOLED مقاس 6.67 بوصة توفر دقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز ودعم Dolby Vision. إنه مدعوم بأحدث معالج Snapdragon 8+ Gen 1 مقترن بسعة تصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5 وما يصل إلى 512 جيجابايت من تخزين UFS3.1.
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