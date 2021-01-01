يدعم Office لأجهزة iPad ميزة الكتابة بخط اليد إلى نص من قلم آبل

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أصدرت مايكروسوفت هذا الأسبوع إصدارًا تجريبيًا جديدًا من تطبيق Office لأجهزة iPad مع دعم ميزة الكتابة بخط اليد إلى نص من قلم آبل. تتيح لك هذه الميزة إدراج النص وتحريره في مستند Word أو عرض PowerPoint تقديمي أو جدول بيانات Excel باستخدام قلم آبل ، مع تحويل خط اليد تلقائيًا إلى نص مكتوب.



بعد تمكين ميزة خربشة في الإعدادات ? قلم آبل ، يمكن استخدام الميزة من خلال النقر على زر Scribble Pen ضمن علامة التبويب رسم في الإصدار 2.64 من تطبيق Office. يمكن اختبار الميزة الآن بواسطة أعضاء برنامج Office Insider عبر TestFlight ، ومن المرجح أن يتم إصدار التحديث على App Store لجميع المستخدمين في الأسابيع المقبلة.



تمت إضافة ميزة Scribble في iPadOS 14 لأي جهاز iPad يدعم قلم آبل الأصلي أو الجيل الثاني ، بما في ذلك أي iPad Pro ، والجيل الثالث من iPad Air والإصدارات الأحدث ، والجيل الخامس من iPad mini والإصدارات الأحدث ، والجيل السادس من iPad و أحدث.

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