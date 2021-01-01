الرئيس التنفيذي بيت لاو هاتف OnePlus الذكي القابل للطي

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الهواتف الذكية القابلة للطي هي حديث المدينة هذه الأيام. لقد رأينا مؤخرًا أحدث إصدار من Flip 4 و Fold 4. من سامسونج ، قامت شاومي أيضًا بتحديث قطاعها القابل للطي مع إطلاق Mix Fold 2 وكشفت موتورولا أيضًا النقاب عن Razr 2022 الجديد. وقد نشهد المزيد من الأجهزة القابلة للطي في المستقبل القريب.



شارك الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة ون بلس بيت لاو مؤخرًا بعض الصور على تويتر يسأل متابعيه "ما رأيك في هذا؟". يبدو أن الصور هي آلية مفصلة للهاتف. يمكن استخدامه في هاتف OnePlus القادم القابل للطي. لم تكشف تغريدة لاو عن أي تفاصيل حول لقب أو تصميم الهاتف الذكي. ومع ذلك ، فمن المتوقع أن يكون هاتف OnePlus القابل للطي القادم مشابهًا لـ Oppo Find N.



لا تزال التفاصيل حول الجهاز قصيرة جدًا. زعمت التقارير السابقة أن الجهاز القابل للطي قد يظهر لأول مرة في عام 2023. يعد دخول OnePlus إلى سوق الهواتف الذكية القابلة للطي خبرًا جيدًا لأنه سيؤدي إلى مزيد من المنافسة ومنتجات أفضل. ولكن دعونا نأمل فقط ألا يقوم OnePlus بطرح نسخة طبق الأصل من Oppo Find N مع كاميرات Hasselblad المكسوة بالبلاستيك.

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حاليًا ، تهيمن سامسونج على سوق الهواتف الذكية القابلة للطي. تقوم الشركة بعمل رائع في تحسين أجهزتها وكذلك جعلها في متناول المزيد من الأشخاص. قامت شاومي أيضًا بعمل جدير بالثناء مع Mix Fold 2. ويمكن القول إنه أنحف قابل للطي رأيناه حتى الآن.نحن أيضًا ننتظر بصبر أن تقوم شركة Oppo بطرح الخلف لهاتفها القابل للطي Find N. ويقال إن الشركة لديها مجموعة من الهواتف الذكية القابلة للطي في خط الإنتاج وقد تطلقها في وقت لاحق من هذا العام.