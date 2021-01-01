تلقي الطلبات المسبقة لسماعات Galaxy Buds2 Pro في الهند



Galaxy Buds2 Pro Galaxy Buds2 Pro

ستتوفر السماعات اللاسلكية الجديدة من سامسونج Galaxy Buds2 Pro للطلب المسبق في الهند اعتبارًا من غدًا. سيلغ سعرها 18000 روبية هندية، على الرغم من أن عملاء البنوك الرائدة سيكونون قادرين على الحصول على استرداد نقدي بقيمة 3000 روبية، مما يؤدي إلى خصم 17 ? من السعر.



وعلاوةً على ذلك، إذا قمت بالحجز المسبق للسماعات الجديدة، فستتمكن أيضًا من الحصول على شاحن لاسلكي من سامسونج بسعر مخفض يبلغ 500 روبية فقط (تبلغ قيمته عادةً 3000 روبية هندية).



ومع ذلك، تدعم حافظة السماعات الشحن اللاسلكي مثل العديد من هواتف سامسونج.

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تتوفر Galaxy Buds2 Pro باللون الأبيض والرمادي والأرجواني والأبيض، ومن المفترض ان يتم طرحها في 26 أغسطس.