تطلب آبل من تلجرام إزالة الرموز التعبيرية الجديدة



آبل آبل

طلبت شركة "آبل" الأمريكية من تطبيق "تلجرام" للتراسل الفوري أن يزيل رمزا تعبيريا جديدا من آخر ‏تحديث له.‏



وكشف مؤسس "تلجرام"، بافيل دوروف، في مدونة له، يوم الجمعة الماضي، أن "آبل" طلبت منه أن يحذف "تيليموجي"، وهو عبارة عن إصدارات رسوم متحركة متجهية عالية الجودة من الرموز التعبيرية القياسية.



واعتبر دوروف أن مطالبة "آبل" له بمثابة "خطوة محيرة، لأن "تيليموجي" كان سيضيف بُعدا جديدا بالكامل إلى الرموز التعبيرية الثابتة منخفضة الدقة، وكان سيُثري بشكل كبير نظامها البيئي".

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وكان دوروف شكا في مدونة له الخميس الماضي أن شركة "آبل" أعاقت طرح آخر تحديث له لمدة أسبوعين دون تقديم تفسير منها، والذي "سيحدث ثورة في كيفية تعبير الناس عن أنفسهم".ونشر مؤسس "تلجرام " في مدونته مقطع فيديو قصر يتضمن نموذج لـ"تيليموجي".ومن الممكن استخدام الرموز التعبيرية المتخصصة "تيليموجي" من خلال خدمة اشتراك "تلجرام " الخاصة، والتي تبلغ تكلفتها 4.99 دولار شهريا، وكانت طرحت 500 رمز منها كبداية.