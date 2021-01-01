تطلب آبل من تلجرام إزالة الرموز التعبيرية الجديدة

طلبت شركة "آبل" الأمريكية من تطبيق "تلجرام" للتراسل الفوري أن يزيل رمزا تعبيريا جديدا من آخر تحديث له.
وكشف مؤسس "تلجرام"، بافيل دوروف، في مدونة له، يوم الجمعة الماضي، أن "آبل" طلبت منه أن يحذف "تيليموجي"، وهو عبارة عن إصدارات رسوم متحركة متجهية عالية الجودة من الرموز التعبيرية القياسية.
واعتبر دوروف أن مطالبة "آبل" له بمثابة "خطوة محيرة، لأن "تيليموجي" كان سيضيف بُعدا جديدا بالكامل إلى الرموز التعبيرية الثابتة منخفضة الدقة، وكان سيُثري بشكل كبير نظامها البيئي".
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