رائدة فضاء من تونس تتوجه إلى محطة الفضاء الدولية في مارس 2024

آخر الأخبارعلم وتقنية › رائدة فضاء من تونس تتوجه إلى محطة الفضاء الدولية في مارس 2024

صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال خليل لواتي ممثل شركة Telnet Holding التونسية، إنه من المقرر أن تبدأ رحلة أول رائدة فضاء من تونس، إلى محطة الفضاء الدولية، في مارس من عام 2024.

وأشار ممثل الشركة، إلى أن هذه التونسية ستكون أيضا أول ممثلة لإفريقيا تحلق في الفضاء الكوني.

وأضاف: "نحن نخطط لتنفيذ هذه الرحلة في مارس 2024". وتحتفل تونس بشكل تقليدي بيوم المرأة في 13 أغسطس من كل عام. وفي إطار الاحتفالات بهذه المناسبة تم تقديم ثماني مرشحات للمشاركة في التحليق إلى محطة الفضاء الدولية.

ونوه ممثل الشركة، بأن المرشحات يخضعن حاليا للفحوص الطبية. وسيتم انتقاء 6 منهن ليتوجهن إلى روسيا للمشاركة في المرحلة النهائية من الاختيار. وبعد ذلك سيتم تحديد اثنتين، واحدة أساسية والثانية - احتياطية.

في عام 2021، وقعت روسيا وتونس مذكرة تفاهم بشأن التعاون الثنائي في مجال تنظيم الرحلات الفضائية.

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على رائدة فضاء من تونس تتوجه إلى محطة الفضاء الدولية في مارس 2024

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
66735

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager