رائدة فضاء من تونس تتوجه إلى محطة الفضاء الدولية في مارس 2024

قال خليل لواتي ممثل شركة Telnet Holding التونسية، إنه من المقرر أن تبدأ رحلة أول رائدة فضاء من تونس، إلى محطة الفضاء الدولية، في مارس من عام 2024.
وأشار ممثل الشركة، إلى أن هذه التونسية ستكون أيضا أول ممثلة لإفريقيا تحلق في الفضاء الكوني.
وأضاف: "نحن نخطط لتنفيذ هذه الرحلة في مارس 2024". وتحتفل تونس بشكل تقليدي بيوم المرأة في 13 أغسطس من كل عام. وفي إطار الاحتفالات بهذه المناسبة تم تقديم ثماني مرشحات للمشاركة في التحليق إلى محطة الفضاء الدولية.
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