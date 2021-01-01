اعرف فوائدها..ساعة ذكية للاستخدامات الشاقة من جارمن..

أطلقت شركة جارمن ساعتها الذكية Enduro 2 الجديدة المخصصة للاستخدامات الشاقة؛ حيث إنها تمتاز بجسم من البوليمر المقوى بالتيتانيوم والألياف لتوفير متانة عالية، كما أنها تتمتع بمقاومة للماء حتى ضغط 10 ATM.
وأوضحت جارمن أن الساعة الذكية الجديدة تمتاز بشاشة MIP لمسية قياس 4ر1 بوصة وبدقة وضوح 280 × 280 بيكسل ومحمية بطبقة Power Sapphire الزجاجية.
وتمتاز الساعة الجديدة بذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت، مما يتيح إمكانية تخزين مواد خرائط شاملة وتتيح التنقل بشكل مستقل تماما عن الهاتف الذكي.
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