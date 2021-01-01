روس كوسموس: إطلاق 16 قمرا دفعة واحدة رقم قياسي جديد في مجال الفضاء

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أنها سجّلت رقما قياسيا جديدا في عدد الأقمار الروسية التي أطلقتها إلى الفضاء دفعة واحدة.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة "جميع الأقمار الصناعية الروسية التي أطلقناها في التاسع من أغسطس الجاري بواسطة صاروخ Soyuz-2.1b وصلت إلى مداراتها المطلوبة وتم التحكم والاتصال بها من المراكز الأرضية، إطلاق 16 قمرا روسيا دفعة واحدة كان بمثابة رقم قياسي جديد في مجال صناعة الفضاء".

وأشار البيان إلى أن صاروخ Soyuz-2.1b حمل أقمار روسة هي: CubeSX-HSE-2، و Monitor-1، و UTMN، و CYCLOPS ، وSiren، وKAI-1، Kuzbass-300، و Skoltech-B1، و Skoltech-B2، Polytech Universe-1، Polytech Universe-2، Vizard، وGeoscan-Edelweiss، وMIET-AIS، وISOI، و ReshUCube.



وتبعا لـ "روس كوسموس" فإن الأقمار الروسية المذكورة تم تطويرها بالتعاون ما بين شركات صناعة الفضاء في البلاد وعدد من الجامعات والمدارس والمؤسسات التعليمية، وبدعم من "روس كوسموس" والهيئة الروسية لدعم الابتكارات، كما يفترض أن يثمر هذا التعاون بين تلك المؤسسات عن تطوير نحو 100 قمر صناعي نانوي لتطلق إلى مدارات الأرض.

وكانت "روس كوسموس" قد أعلنت في 9 أغسطس الجاري عن إطلاق صاروخ Soyuz-2.1b من قاعدة بايكونور الفضائية تمام الساعة 08:52 بتوقيت موسكو، وأشارت إلى أن الصاروخ حمل إلى مدارات الأرض قمرا صناعيا إيرانيا، و16 قمرا صناعي روسيا صغيرا.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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