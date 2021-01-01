عروض بترومين ستيلانتس على فئات سيارة كرايسلر 300

صورة أرشيفية
المربع نت – تعد «عروض السيارات» في فصل الصيف من أكثر العروض التي ينتظرها الجمهور إغراءً، وبترومين التي أصبحت وكيلا رسميا لبعض علامات مجموعة ستيلانتس بداية من 2022 يظهر اسمها بوضوح بين عروض السيارات هذا الفصل.
ولقد تنوعت عروض بترومين هذا الصيف بشكل كبير ضمن حملة “اختر العرض اللي يناسبك” لتناسب شريحة كبيرة من العملاء؛ إذ اشتملت العروض على فئات السيارات المختلفة، وكما نعلم، فإن الشركة تمتلك أسطولا كبيرا من السيارات تحت العلامات جيب ودوج ورام وكرايسلر وألفا روميو وأبارث وفيات.
في هذا الموضوع نسلط الضوء على عروض فئات سيارة كرايسلر 300 من بترومين ستيلانتس في السعودية.
تفاصيل عرض الكاش باك على سيارة كرايسلر 300
عروض بترومين ستيلانتس
كرايسلر 300 2022 – فئة ليمتد بمحرك 3.6 لتر وقير 8 سرعات أوتوماتيك – كاش باك 25,589 ريال
كرايسلر 300 2022 – فئة S بمحرك 3.6 لتر وقير 8 سرعات أوتوماتيك – كاش باك 26,474 ريال
كرايسلر 300 2022 – فئة لكجري بمحرك 3.6 لتر وقير 8 سرعات أوتوماتيك – كاش باك 23,123 ريال
كرايسلر 300 2021 – فئة لكجري بمحرك 3.6 لتر وقير 8 سرعات أوتوماتيك – كاش باك 18,361 ريال
كرايسلر 300 2022 – فئة لكجري بمحرك 5.7 لتر وقير 8 سرعات أوتوماتيك – كاش باك 21,647 ريال
كرايسلر 300 2021 – فئة لكجري بمحرك 5.7 لتر وقير 8 سرعات أوتوماتيك – كاش باك 19,204 ريال
شروط حملة اختر العرض اللي يناسبك من بترومين
يسري العرض حتى 31 أغسطس 2022 أو حتى نفاد المخزون
تختلف العروض باختلاف الموديلات وتوفر المخزون
يطبق الاسترجاع النقدي فقط للعميل في حال أراد الشراء بالنقد.
العروض البنكية تكون مع عدد من البنوك المختارة وتطبق الشروط التمويلية الخاصة بهم
سيتم خصم الاسترجاع النقدي من السعر الأصلي عند إصدار الفواتير ولن يتم السماح بخصم إضافي خلال هذه الحملة.
يتم احتساب قيمة الاسترجاع النقدي كخصم من قيمة المركبة قبل احتساب قيمة الضريبة المضافة.
تطبق الشروط والأحكام
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