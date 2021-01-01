عروض بترومين ستيلانتس على فئات سيارة كرايسلر 300



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

المربع نت – تعد «عروض السيارات» في فصل الصيف من أكثر العروض التي ينتظرها الجمهور إغراءً، وبترومين التي أصبحت وكيلا رسميا لبعض علامات مجموعة ستيلانتس بداية من 2022 يظهر اسمها بوضوح بين عروض السيارات هذا الفصل.



ولقد تنوعت عروض بترومين هذا الصيف بشكل كبير ضمن حملة “اختر العرض اللي يناسبك” لتناسب شريحة كبيرة من العملاء؛ إذ اشتملت العروض على فئات السيارات المختلفة، وكما نعلم، فإن الشركة تمتلك أسطولا كبيرا من السيارات تحت العلامات جيب ودوج ورام وكرايسلر وألفا روميو وأبارث وفيات.



في هذا الموضوع نسلط الضوء على عروض فئات سيارة كرايسلر 300 من بترومين ستيلانتس في السعودية.

قد يعجبك أيضا...

تفاصيل عرض الكاش باك على سيارة كرايسلر 300عروض بترومين ستيلانتسكرايسلر 300 2022 – فئة ليمتد بمحرك 3.6 لتر وقير 8 سرعات أوتوماتيك – كاش باك 25,589 ريالكرايسلر 300 2022 – فئة S بمحرك 3.6 لتر وقير 8 سرعات أوتوماتيك – كاش باك 26,474 ريالكرايسلر 300 2022 – فئة لكجري بمحرك 3.6 لتر وقير 8 سرعات أوتوماتيك – كاش باك 23,123 ريالكرايسلر 300 2021 – فئة لكجري بمحرك 3.6 لتر وقير 8 سرعات أوتوماتيك – كاش باك 18,361 ريالكرايسلر 300 2022 – فئة لكجري بمحرك 5.7 لتر وقير 8 سرعات أوتوماتيك – كاش باك 21,647 ريالكرايسلر 300 2021 – فئة لكجري بمحرك 5.7 لتر وقير 8 سرعات أوتوماتيك – كاش باك 19,204 ريالشروط حملة اختر العرض اللي يناسبك من بترومينيسري العرض حتى 31 أغسطس 2022 أو حتى نفاد المخزونتختلف العروض باختلاف الموديلات وتوفر المخزونيطبق الاسترجاع النقدي فقط للعميل في حال أراد الشراء بالنقد.العروض البنكية تكون مع عدد من البنوك المختارة وتطبق الشروط التمويلية الخاصة بهمسيتم خصم الاسترجاع النقدي من السعر الأصلي عند إصدار الفواتير ولن يتم السماح بخصم إضافي خلال هذه الحملة.يتم احتساب قيمة الاسترجاع النقدي كخصم من قيمة المركبة قبل احتساب قيمة الضريبة المضافة.تطبق الشروط والأحكام