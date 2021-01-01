مميزات بي ام دبليو x5 من الداخل.. خيارات المقاعد وتكنولوجيا الراحة والترفيه

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صورة الخبر: بي ام دبليو x5
بي ام دبليو x5

المربع نت – بي ام دبليو x5 هي سيارة اس يو في متوسطة الحجم تتمتع داخليتها بتصميم يجمع بين الحداثة والرقي بفضل المواد الراقية والتصميم المتناغم وعناصر التحكم المبتكرة.

المقاعد والفرش
السيارة تأتي بصفين من المقاعد فتسع 5 ركاب وتتوفر بصف ثالث فتسع 7 ركاب كتجهيز اختياري
ميزة إمالة الصف الثاني كهربائيا للأمام لتسهيل الخروج والدخول إذا اخترت 3 صفوف من المقاعد
المقاعد تأتي بفرش من حلد فيرنسكا ومع حزمة M Sport تتميز بتطريز متباين وتطبيقات تصميم M
تتوفر المقاعد الأمامية مع ميزة التدليك
بطانة الأبواب ولوحة القيادة من الجلد
بي ام دبليو x5

المعلومات والترفيه والشاشات
شاشة المعلومات والترفيه القياسية مقاس 12.3 بوصة برسومات واضحة وسرعة استجابة للمس
التحكم في الشاشة باللمس وأزرار تحكم والأوامر الصوتية وحركات اليد (الإيماءات)
شاشة العدادات الرقمية القياسية مقاس 12.3 بوصة
الجيل الثالث من ميزة العرض على الزجاج الأمامي برسومات ثلاثية الأبعاد
نظام الصوت من Bowers & Wilkins بنمط الصوت المحيطي للسماعات والراديو مؤلف من 20 سماعة بقوة 1,500 واط
يتوفر نظام ترفيه للمقاعد الخلفية مع شاشة 10.2 بوصة
بي ام دبليو x5

تكنولوجيا ومميزات أخرى
لوحة شاحن لاسلكي للجوال الذكي
نظام إضاءة محيطية من 6 ألوان ويدعم سجادة الإضاءة الترحيبية و الإضاءة الديناميكية
فتحة السقف البانورامية من الزجاج بنمط تصميم مضيء ويتوفر منه نسخة أكبر 23% كتجهيز اختياري
يتوفر نظام مكيف الهواء الأوتوماتيكي بتحكم رباعي المناطق
يتوفر نظام الهواء المحيطي مع 8 عطور مختلفة
تتوفر مساند اليد المدفأة
تتوفر حاملات الأكواب تدعم التدفئة والتبريد
ناقل الحركة مصنوع من الزجاج النقي
الباب الخلفي مكون من جزء كبير علوي وجزء صغير سفلي يُفتحان ويُغلقان كهربائيا لتسهيل تحميل وإخراج الأمتعة
مساحة الأمتعة 650 – 1,860 لتر

المصدر: المربع نت

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