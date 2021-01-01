تعرف متى تحتاج السيارة إلى ضبط زوايا الإطارات والاتزان

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فى البداية يجب أن نعرف ما هو السبب وراء ضبط زوايا السيارة، ضبط زوايا الإطارات هو جزء من صيانة السيارات التي تتكون من ضبط زوايا الإطارات وفقًا لمواصفات الشركة المصنعة للسيارة، والغرض من هذا الضبط هو تقليل تآكل الإطارات والتأكد من أن سير السيارة يكون مستقيماً وصحيحاً



ويتم ضبط زوايا السيارة فى الحالات الاتية :



1 – عند تغيير اى جزء من اجزاء العفشة

2 – عند الاحساس بعدم السيطرة على السيارة علي السرعات العالية

3 – تأكل الاطارات من الداخل او الخارج

4 – عند وجود إنحراف للسيارة جهة اليمين او اليسار

5- تعرض السيارة لحادث مما أدى إلى اختلال مقاسات الشاسيه وفى هذه الحالة من الصعب ضبط زوايا السيارة

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??أما بخصوص ضبط الاتزان أو الترصيصفهناك نظريه ميكانيكية تسمى( القوه الطاردة المركزية) وتختص بكل الأجزاء المتحركة بشكل دائرى، فعند حدوث أى تغير فى الشكل الدائرى للجنط بسبب اعوجاج ولو بسيط فى إطاره الخارجى يحدث عدم اتزان بالنسبة لمركز الجنط عند نقطه معينه فتكون القوه الطاردة المركزية غير متساوية على محيط الجنط فيحدث الاهتزاز فى العجلات التى تنتقل إلى عجله القيادة، وعمليه الترصيص هى تعويض المكان المختل بعدد جرامات من الوزن لمعادلة محيطة فى كل الأجزاء بالنسبة لمركز الجنط.