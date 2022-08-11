سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 15 أغسطس 2022



سعر الذهب سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر، الإثنين 15-8-2022، بدأ مستقرًا في التعاملات الصباحية، مع بدء تداول الذهب في البورصة العالمية.



أسعار الذهب اليوم تتداول على الأسعار النهائية ليومي السبت والأحد؛ حيث سجل ارتفاعًا يوم السبت، وحقق عيار21 زيادة 5 جنيهات في السوق الذهب وارتفع عيار 24 نحو 5.5 جنيه للجرام، وصعد عيار 18 حوالي 4.8 جنيه للجرام.



أسعار الذهب فى مصر اليوم

أسعار الذهب في مصر تتداول لعيار 24 بسعر 1217 جنيهًا عند الشراء، و1207 جنيه عند البيع.

قد يعجبك أيضا...

أسعار الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا بين المصريين، يتم التعامل عليها بسعر 1065 جنيهًا عند الشراء، و1055 جنيهًا عند البيع.جرام الذهب عيار 18 سجل سعره عند الشراء 912.8 جنيه و903 جنيهات عند البيع.سعر عيار 14 بلغ في سوق الذهب عند الشراء 712 جنيه مقابل 703 جنيهات عند البيع.سعر جنيه الذهبصعد سعر جنيه الذهب (8 جرامات لعيار 21)، في سوق المشغولات، حيث سجل 8520 جنيها، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.ويختلف سعر البيع عن سعر الشراء، في سوق الذهب، على عكس ما يفترض أن يكون وهو سعر موحد لشراء وبيع الذهب، ولكن العرف السائد بين التجار في سوق المشغولات الذهبية أن يختلف السعر ما بين البيع والشراء ، وهذا الاختلاف يتراوح بين 10 و 20 جنيها للجرام حسب مكان المحل وحالة الذهب وقيمة المصنعية.سعر الذهب في مصر الآنسعر الذهب عيار 18 سجل نحو 912.8 جنيهسعر الذهب عيار 21 سجل نحو 1065 جنيهًا.سعر الذهب عيار 24 سجل نحو 1217 جنيها.سعر الذهب عيار 14 سجل نحو 712 جنيها.سعر جنيه الذهب سجل نحو 8520 جنيهًا.أسعار الذهب في الدول العربية اليومأسعار الذهب في الدول العربية، استقرت اليوم الإثنين 15 أغسطس 2022، مع بداية التداولات الأسبوعية للذهب في البورصة العالميةسعر الذهب في الإماراتسعر الذهب عيار 24 يسجل 212.86 درهمسعر الذهب عيار 22 يسجل 195.12 درهمسعر الذهب عيار 21 يسجل 186.25 درهمسعر الذهب عيار 18 يسجل 159.65 درهمسعر الذهب عيار 14 يسجل 124.17 درهمسعر الذهب في الكويتسعر الذهب عيار 24 سجل 17.76 دينارسعر الذهب عيار 22 سجل 16.28 دينارسعر الذهب عيار 21 سجل 15.54 دينارسعر الذهب عيار 18 سجل 13.32 دينارسعر الذهب عيار 14 سجل 10.36 دينارسعر الذهب في السعوديةسعر الذهب عيار 24 سجل 217.50 ريالسعر الذهب عيار 22 سجل 199.38 ريالسعر الذهب عيار 21 سجل 190.31 ريالسعر الذهب عيار 18 سجل 163.13 ريالسعر الذهب عيار 14 سجل 126.88 ريال