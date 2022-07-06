سعر الحديد الاثنين 15 أغسطس بعد ارتفاع طن التسليح 2000 جنيها



سعر الحديد سعر الحديد

سعر الحديد في مصر اليوم الاثنين 15 أغسطس 2022، شهد ارتفاعا سعريا طفيفا، بالإضافة لارتفاع سعر الأسمنت الرمادى بنسبة طفيفة أيضا حيث وصل السعر في السوق المصرية إلى 1416.57 جنيها.

كيف ارتفع سعر الحديد في مصر ما يقرب 2000 جنيه في أغسطس

أسعار الحديد والأسمنت الاثنين 15-8-2022

سعر الحديد الاستثمارى للطن

17674.28 جنيه، بقيمة تغيير في السعر نحو +149.83 جنيها.



سعر حديد عز للطن

18174.36 جنيه، بقيمة تغيير في السعر نحو +57.38 جنيها.



سعر الأسمنت الرمادى للطن

1416.57 جنيه بقيمة تغيير في السعر نحو +13.99 جنيها.

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كيف ارتفع سعر الحديد في مصر ما يقرب 2000 جنيه في أغسطس، بعدما سجل انخفاض كبيرا خلال شهر يوليو المنصرم، خاصة بوصوله سعريا ووفقا للأرقام الرسمية المعلنة، الأربعاء 6 يوليو 2022، انخفض سعر حديد عز وسجل 15813.86 جنيه متراجعا ما يقرب من -922.96، بينما سجل سعر الأسمنت الرمادى 1431.51 جنيه بقيمة تغير مرتفعة بلغت +4.69.ويعد هذا التراجع الجديد انخفاضا كبيرا في سوق الحديد بمصر، خاصة أن سعر الحديد سجل في إبريل الماضى ما يقرب من 25 ألف جنيه و500- 800 جنيه، وتراجع بداية من مايو المنقضى حتى يونيو وصولا إلى يوليو الجارى. وبعد مقارنة سعر إبريل الماضى ويوليو الجارى، نجد أن طن الحديد الآن تراجع نحو ما يقرب من 10 آلاف جنيه في سوق التسليح، بعد تسجيله 15813.86 الأربعاء السادس من الشهر الجارى.ولكن بالمقارنة بين سعر الحديد الأربعاء 6 يوليو الذي سجل 15813.86، وسعر الحديد الذي سجل اليوم الأحد 18116.98، نجد أن الارتفاع اقترب من ما يقرب 2000 جنيه جنيها في شهر أغسطس، تحديد 2303 جنيها.ومن العوامل التي أدت لارتفاع أسعار الحديد في مصر بعدما شهد السوق عالميا ارتفاع سعر الفائدة في الفيدرالي الأمريكى الذي كان تأثيرا واضحا على سعر الصرف في البنوك المصرية.أسعار الحديد والأسمنت الأربعاء 6-7-2022سعر الحديد الاستثمارى للطن18002.33 جنيه، بقيمة تغيير في السعر نحو 468.85 جنيها.سعر حديد عز للطن15813.86 جنيه، بقيمة تغيير في السعر نحو -922.96 جنيها.سعر الأسمنت الرمادى للطن1431.51 جنيه بقيمة تغيير في السعر نحو 4.69 جنيها.أسعار الحديد تسليم أرض المصنع- الاثنين 15-8-2022سعر الحديد في مصر- الجيوشى بلغ 17900 جنيه للطن.سعر الحديد في مصر- الخارجى 17850 جنيهًا للطن.سعر الحديد في مصر- عنتر 17500 جنيه للطن.سعر الحديد في مصر- حديد المصريين 18070 جنيهًا للطن.سعر الحديد في مصر- مصر ستيل 18000 جنيه للطن.سعر الحديد في مصر- السويس 18070 جنيهًا للطن.سعر الحديد في مصر- بشاى 18075 جنيهًا للطن.سعر الحديد في مصر- العشرى 18000 جنيه للطن.أسعار الحديد والأسمنت في مصرأسعار حديد التسليح اليوم الاثنين 15-8-2022، بلغ سعر الحديد في شركة عز نحو 18174.36 جنيه، بقيمة تغيير في السعر نحو +57.38 جنيه، ومصر ستيل 18900 جنيه، والسويس 19100 جنيه، وسجل سعر الحديد في المصريين 19100 جنيه للطن.سعر الأسمنت والحديد اليوم في مصرأسعار الأسمنت اليوم شهدت تحركا بعدما وصل سعر الأسمنت الرمادى إلى 1353.45 جنيهًا بقيمة تغيير في السعر نحو -51.43 جنيهاً، ووصل سعر طن الأسمنت أرض المصنع الأسمنت المسلح 1550 جنيهًا للطن، والنصر 1480 جنيهًا للطن، وقنا 1340 جنيها للطن، والسويس 1370 جنيها للطن.أسعار الأسمنت في مصربلغ أسمنت السويدى أرض المصنع 1350 جنيهًا للطن، والمخصوص 1380 جنيهًا للطن، والممتاز 1480 جنيهًا للطن، وحلوان 1390 جنيهًا للطن.