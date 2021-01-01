أبرزها شلالات الدماء..أغرب 4 مناطق حول العالم..

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مهما كنت تتخيل انك تعرف الكثير من المناطق في العالم وتكشف أسرارها إلا أن هناك المزيد من الأماكن حول العالم التي تمتلك من الأسرار ما يجعلها تدخل ضمن قائمة اغرب مناطق العالم التي تحتاج إلى الاستكشاف.



فما بين حديقة مليئة بأشجار الموتى الواقفين في جمال طبيعي مبهر مرورا بنفق الحب الذي يضم الكثير من خضرة الطبيعة نهاية بنزيف الطبيعة لدمائها وسط البياض الناصع تقف انبهارا لوجود مثل تلك الأماكن في العالم لتكتشف معنا اغرب الاماكن حسب موقع " ترافيل تريانجل" لتكون البداية مع الشاطىء الوردي



- الشاطىء الوردي / Pink Sands Beach

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تمتلك جزر البهاما واحدة من أكثر الأماكن تميزا حول العالم شاطىء يسيطر عليه اللون الوردي بكل تفاصيله بداية من رمال الشاطىء وصولا إلى المنازل وكأنك سقطت داخل أحد قصص باربي الخيالية ولكن هذا الأمر ليس خيالي بل حقيقة واقعية.حيث سيطر هذا اللون الوردي على الرمال بسبب وجود بعض المعادن والعوالق التي تسكن رمال هذا الشاطيء ومنها ما يسمى بـ " المنخربات" ذلك الكائن المجهري الذي يحتوي على قشرة وردية ضاربة إلى الحمرة كما تتكون طبيعة رمال هذا الشاطيء من مزيج من المرجان والأصداف وكربونات الكالسيوم.- الغابة الميتة / Dead Vleiفي ناميبيا تجد واحدة من الغابات التي خرجت عن المألوف فما هو معروف عن الغابة باشجارها الكثيفة وارضيتها الخضراء النابعة من الشجيرات الصغيرة ولكن مع الغابة الميتة الوضع مختلف فهي عبارة عن أشجار سوداء تحارب من أجل البقاء على الحياة كونها وجدت نفسها في واحة جافة.حيث أدى نقص المياه إلى إجبار جذور الأشجار على الخروج بحثا عن الرطوبة لتظهر في وسط طبيعة بيضاء ومحاطة بالكثير من الكثبان الرملية العملاقة ذات اللون البرتقالي الصدأ والتي تشكل خلفية متناقضة مع طبيعة الوسط الابيض.- نفق الحبفي اوكرانيا تجد أحد أهم اماكن القصص الخيالية نفق ملىء بالاوراق الخضراء الطبيعية التي تحاوطك في كل مكان صحيح أن طبيعة هذا النفق تاريخيا كانت مختلفة فهو جزء من السكك الحديدية الصناعية في أوكرانيا المهجورة والتي سيطرت وتوغلت عليها الطبيعة إلا أنها حصلت على منحنى اخر لتكون مكان مفضل للأزواج لأخذ نزهات الصباح أو المساء.- شلالات الدمما هو معروف عن انتاركتيكا أنها كتلة من البياض الناتج عن سيطرة الثلج اللامتناهي ولكن وسط هذا البياض تجد شلال صغير لا يتوقف عن نزف الدماء لتكسر طبيعة اللون الموجودة في المكان ووفقا لباحثين من جامعة ألاسكا فإن هذه الدماء ما هي إلا ماء يحتوي على كميات كبيرة من الحديد فإن اللون الأحمر يرجع إلى الحديد المؤكسد في المياه المالحة المالحة لتكون نفس العملية التي تعطي الحديد لون أحمر داكن عندما يصدأ.