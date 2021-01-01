طفلة تعض أفعى سامة حتى الموت بأسنانها



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

في حادث غريب من نوعه؛ قررت طفلة لم تبلغ من العمر عامين بأن تنتقم من الثعبان الذي عضها، فقامت بقتل الثعبان بواسطة أسنانها الخلابة، وكانت الطفلة البالغة من العمر عامين ولم يتم ذكر اسمها، تلعب في الحديقة الخلفية في منزل عائلتها في بينجول بشرق تركيا، وإذا فجأة بدأت الطفلة بالصراخ بصوت عالي.



اندفع الجيران لمساعدة الطفلة ليجدوا ثعبانا مثبتا في أسنانها طولة حوالي 50 سم، حيث استطاعت الطفلة المنتقمة أن تقتل الثعبان الذي قام بعضها، وأسرع الجيران لعمل الإسعافات الأولية للطفلة، قبل أن يأخذوها إلى المستشفى في بينجولأ حيث وضعت الطفلة تحت المراقبة لمدة 24 ساعة، وذلك بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.





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وأفادت التقارير الطبية بأن الطفلة بصحة جيدة، وقال والدها الذي يدعى محمد إركان: «ابنتي قد حفظها الله حقا، أخبرني جيراني بأن الثعبان قد عض طفلتي، وقامت الطفلة بعضة كرد فعل، ويأتي ذلك بعدما تم نقل الطفلة إلى المستشفى».