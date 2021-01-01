تعرف على الاعتلال العصبى الفخذى؟



الاعتلال العصبى الاعتلال العصبى

يعد الاعتلال العصبي الفخذي، المعروف أيضًا باسم ضعف العصب الفخذي، أحد الأسباب المحتملة لمشاكل الحركة والإحساس في الساقين، يحدث الاعتلال العصبي الفخذي عندما يؤثر شيء ما على العصب الفخذي، والذي يبدأ في الحوض ويمتد على طول الساق، يساعد العصب الفخذي على تحريك ساقك ويعطي إحساسًا بمقدمة الساق، حسبما نشر موقع webmd



عادةً ما يؤثر الاعتلال العصبي الفخذي على عصب واحد فقط، وهي حالة تعرف باسم اعتلال العصب الأحادي. يمكن أن تتسبب الحالات التي تسبب تلفًا لأعصاب متعددة في الإصابة بالاعتلال العصبي الفخذي ، من بين مشكلات عصبية أخرى.



أعراض الاعتلال العصبي الفخذي

الأعراض الرئيسية لاعتلال الأعصاب الفخذية هي الألم، والحرقان، والوخز، وانخفاض الإحساس أو التنميل في الساق . قد تعاني أيضًا من ضعف في الساق المصابة. على سبيل المثال ، قد ينغلق فجأة، أو قد تواجه مشكلة في صعود الدرج.

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ما الذي يسبب الاعتلال العصبي الفخذي؟تشمل الأسباب المحتملة للاعتلال العصبي الفخذي ما يلي:إصابةضغط مفرط على العصبشيء يضغط على العصب، مثل ورم أو نمو آخريمكن أن يكون سبب إصابة العصب الفخذي:كسر فى منطقة الحوضإجراء قسطرة في الشريان الفخذينزيف داخلي في الحوضارتداء أحزمة ضيقة للغايةالاستلقاء في وضع شق الحصاة ، على غرار الوضع الشائع المستخدم للولادة ، على ظهرك مع ثني ساقيك بمقدار 90 درجةعلاج الاعتلال العصبي الفخذييعتمد علاج الاعتلال العصبي الفخذي على السبب. إذا كان هناك سبب مباشر مثل إصابة الحوض ، فسيقوم طبيبك بمعالجة ذلك أولاً. قد يصفون أدوية أو علاجات أخرى لتسكين الآلام.قد يوصي طبيبك بالعلاج الطبيعي أو الجبائر أو غيرها من الأجهزة المساعدة لجعل المشي أسهل وأكثر أمانًا.إذا كان لديك ورم أو أي نوع آخر من النمو يسبب ضغطًا على العصب ، فقد يوصي طبيبك بإجراء عملية جراحية لإزالته وتخفيف الضغط.إذا كان الاعتلال العصبي الفخذي ناتجًا عن الوزن الزائد أو مرض السكري ، فسيساعدك طبيبك على إدارة عوامل نمط الحياة. يمكن أن يؤدي فقدان الوزن إلى تحسين بعض حالات هذه الحالة.