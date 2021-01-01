إيران تنفي أي صلة لها بمنفذ الهجوم على سلمان رشدي

نفت طهران رسميا وجود أي صلة لها بهادي مطر الذي طعن الكاتب سلمان رشدي صاحب رواية "آيات شيطانية" خلال حدث ثقافي في الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي.
وقال المتحدث باسم الخارجية لإيرانية ناصر كنعاني في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "تابعنا الموضوع عبر الإعلام.. لا نعرف شيئا عن منفذ العملية غير الذي سمعناه من الإعلام الغربي.. ونرفض بصورة قاطعة أن يكون على صلة بإيران".
وتعليقا على الهجوم على رشدي قال كنعاني: "لا نلوم أحدا غير رشدي وداعميه.. هو تجاوز الخطوط الحمر للمسلمين وأتباع الأديان السماوية وعرض نفسه لسخط شعبي واسع لتطاوله على مقدسات دين سماوي و رسول إلهي".
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